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八年級女組收簿集團詐26人近千萬 15人賣帳戶也送辦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

原來在超商上班八年級的李姓女子，因缺錢花用加入詐騙集團，在新北市金山區籌組收簿車手集團，以1至2萬元不等價格收購帳戶提款卡及密碼充作人頭帳戶。金山警方經多月追查，查獲李女為首的收簿集團7人及15名賣帳戶者共26人到案，詐騙金額逾1千萬元，今天將全案依詐欺罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

金山警分局今年1月接獲報案，有多名被害人遭詐騙，被害人多是被以網拍交易扣款失敗、ATM解除分期付款設定、猜猜我是誰及假投資等方式行騙，共有26人受騙上當。

警方組專小組調查，查出設籍金山區的李姓女子，與張、邱姓等3人共組詐騙集團，李女媒合其他游姓等4名嫌犯分工擔任車手或收簿手，向金山地區洪姓等15名市民，以1至2萬元不等價格收購帳戶提款卡及密碼充作人頭帳戶。

被害人被騙金額從數萬到數十萬不等，經警方擴大清查，26名被害人各縣市都有，累計約1千萬餘元。警方今天將李女等7人與賣帳戶的15人全依詐欺罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長林詮峰表示，提供詐騙集團人頭帳戶者將可能觸犯刑法詐欺罪嫌之幫助犯，將面臨刑事責任及鉅額賠償，提醒轄區的居民勿因貪圖小利販賣帳戶，成為詐騙集團的幫兇。

八年級女組收簿集團詐26人千萬元，15人賣帳戶也送辦。記者游明煌／翻攝
八年級女組收簿集團詐26人千萬元，15人賣帳戶也送辦。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 金山 詐欺

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