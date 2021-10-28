高雄傳虐嬰！私立托嬰中心人員涉「不當對待」7幼兒

高雄市一名爸爸日前在PTT發文，指控小孩在鳳山區某家托嬰中心涉嫌虐嬰，小孩送托後情緒不穩、身上有不明傷痕，疑遭托育員重推、打身體、頭下腳上抱法等粗暴手法對待。示意圖／Ingimage

高雄市一名爸爸日前在網路發文指控小孩在鳳山區某家托嬰中心涉嫌虐嬰，小孩送托後情緒不穩、身上有不明傷痕，疑遭托育員重推、打身體、頭下腳上抱法等粗暴手法對待，受害幼兒不止一人，呼籲家長不要「踩雷」。市府社會局指出，初步掌握7名幼兒遭受不當對待，已終止「準公共化」合作契約，後續追查2名托育員法律責任，情節嚴重會公布姓名，5年至終身不得擔任托育人員。

仁武區日前發生保母疑似虐嬰致死案。一名家長23日在PTT留言板發文說，他的小孩送往某托嬰中心3個月後情緒開始不穩定，每次送托都會比「怕怕的動作」，並發現小孩身上有不明傷痕，後來得知有其他家長舉報老師有暴力行為。

家長說，社會局家庭暴力防治中心人員面談，觀看監視器畫面發現小孩被重推、打身體、頭下腳上抱法、拍打臉頰及其他非常粗魯的動作，目前小孩已經離開這個恐怖環境，後續考慮提告傷害，「高雄市的托育環境真的是很多地雷，奉勸家長多注意」。

市府社會局指出，獲報後立刻啟動調查，社會局與檢調合作偵辦，婦幼警察隊依指示查扣相關證據、影像，整班10位孩童，10月5日通報1位幼童受虐，調查後另有6名幼兒遭受不當對待，第一時間即命2名托育人員不得再照顧幼兒，目前2人皆已離職。

社會局說，後續通知2名托育人員陳述意見，若違反兒少權法第49條規定，將處6萬至60萬罰鍰，並得公布姓名、裁處5年至終身不得擔任托育人員。社會局已終止托嬰中心的「準公共化」合作契約，若再違規，可處3萬至30萬元罰鍰，情節嚴重，將命其停辦1個月以上1年以下處分，公布其名稱。