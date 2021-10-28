台中警破門攻堅詐騙水房！犯嫌嚇傻急丟證物

台中市政府警察局刑事警察大隊近日執行「查緝網路賭博及詐欺機(水)房」專案，目前已經破獲詐欺機房共15件、逮捕72人並查扣現金超過新臺幣800萬，其中包含破獲了許姓犯嫌為首的「假投資水房案」，查扣了不法所得高達600萬元。

台中市刑大偵五隊在今年3月接獲民眾遭詐報案，循線調查半年多，與刑事警察局於10月5日，破獲詐欺集團在南投縣南投市內的詐欺水房，許姓犯嫌見到警方破門攻堅，還試圖滅證，將銀行存摺等贓證物向窗外丟棄，警方隨即逮捕許姓主嫌(29歲)、查扣現金新台幣600萬元及點鈔機等贓證物，並陸續在台中、南投等地逮捕其餘共犯4人。

據警方調查，以許姓犯嫌為首的詐欺集團，利用設有美女頭貼的假帳號，在社群網站邀請被害人參與投資，集團利用假投資網站騙取信任，等到被害人資金入帳後，再透過5至6層帳戶洗出，最後透過購買虛擬通貨，將不法所得分配出去，等到被害人要領出「獲利」時，才驚覺一切都是詐騙手法；警方表示，目前所逮捕5人皆解送至地檢署羈押禁見，全案仍持續調查當中。

台中市刑大偵三隊與刑事局也在臺中市查獲以葉姓犯嫌為首等8名「假檢警」詐騙機房案，查扣現金167萬元、提款卡、存簿等贓證物，全案仍在持續偵辦中。

台中市刑大表示，經案件統計數字來看，本市民眾遭詐騙手法以「假投資」、「假交友投資」、「解除分期付款」、「假檢警」、「猜猜我是誰」、「假網路拍賣」為主，警方平時積極辦理案件，呼籲民眾勿輕信來路不明之投資管道，接獲可疑投資LINE訊息或簡訊應提高警覺，避免遭詐騙。