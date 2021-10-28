「淘氣鬼」勇闖派出所 波麗士祭出QQ果糖秒收服
本周末就是萬聖節，台中市豐洲國小一年級新生化身「搗蛋鬼」，在老師帶領下勇闖台中市豐原警分局豐洲所，小小蜘蛛人、巫婆與小丑們大喊，「不給糖，就搗蛋！」員警早有準備，拿出QQ果糖進行預防犯罪宣導，收服小孩的心。
一年一度萬聖節即將到來，前天上午，豐洲國小一年級班導老師帶領28位精心打扮，化身為「淘氣鬼」的小朋友參訪豐洲派出所，員警陳慈佩及張瑋倫以猜謎方式，宣導自我防衛及預防犯罪知識，答對者不用搗蛋，就有甜滋滋的QQ果糖，炒熱現場歡樂氣氛。
豐洲國小班導師感謝，豐洲派出所年輕的警察哥哥、姐姐，讓學童體驗萬聖節討糖樂趣，更加入實用性的交通宣導等知識，學童留下深刻印象。
豐洲所所長丁鵬揚表示，員警以生動活潑的方式，建立國家未來的主人翁的法治觀念，達到法紀教育向下紮根的效果，祝福豐洲國小每位小朋友平安、健康長大。
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