「賓士300哥」無照撞外送員後逃逸 躲快一天才到案坦承犯行

去年因加霸王油而遭網友封為「賓士300哥」的陳姓駕駛，昨日凌晨在三峽一帶因闖紅燈而撞上外送女騎士，卻肇事逃逸，警方至住處找尋也找不到人，一直到當天下午9時，陳姓駕駛才自行到案說明，並宣稱是因為沒有駕照太緊張才會逃離現場。

新北在去年8月有輛白色賓士C300駕駛到加油站喊「加滿」卻只願付300元，因此被網友封為「賓士300哥」，一時成為網友關注焦點，不過賓士300哥陳姓駕駛卻在昨日凌晨犯下肇逃事件。

據三峽分局提供之資訊及監視器畫面，白色賓士C300於昨凌晨0時29分行經三峽的學成路與大學路口，遇到紅燈卻沒停下而直接闖過，當下即撞上黃姓女外送員，撞擊瞬間力道之大，導致整輛機車噴飛解體，不過車輛也並沒有停下，而是直接開走；事後警方趕抵現場將遭撞黃姓女騎士送醫，所幸傷勢僅有擦挫傷，並無大礙。

三峽分局說明，經監視器畫面循線了解到27歲的陳男無照駕駛，並至住處找尋，不過仍找不到人，直到昨日下午9時許才到案說明，陳姓駕駛也向分局員警透露，是因為肇事後心生緊張才會逃離現場，至於肇事車輛經分局鑑識採證並未發現違禁物品。

三峽分局指出，陳男訊後依違反道路交通管理處罰條例中闖紅燈、無照駕駛及肇事致人傷逃逸等三項違規事實製單舉發，另依肇事逃逸公共危險及過失傷害罪嫌函送新北地檢偵辦。