「妹妹！不要跑！」 女警雨夜苦追走失女童

日前台北市一名著急的母親向警方報案，她接2名就讀小學的女兒回家時，因責罵制止小女兒玩手機，小女兒負氣跑開，大女兒要制止追上，不料卻雙雙走失，母親相當驚慌又懊惱自責，遍尋不著情況下撥打110報案，瑞安派出所女警迅速到場，在大雨中發現小朋友身影，但小朋友看到女警就跑，女警在後方不斷呼喊：「妹妹！不要跑！」，幸好小朋友的母親及時趕到，母女雨中相擁而泣。

台北市大安區敦化南路與四維路口，日前傍晚有民眾報案小孩走失，瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏獲報後立即趕往現場，著急的母親相當自責，警方安慰母親後，立即騎乘機車四下找尋。

警員吳婉綾在路旁騎樓發現避雨的2位小孩就是走失的女童，騎機車接近呼叫女童姓名，此時小女童看見警察姐姐，卻因為害怕又跑走，當時正下著大雨，視線不佳又擔心女童安全，女警邊追邊急著大喊妹妹，此時女童媽媽出現，女童一見到母親，馬上嚎啕大哭，母親見狀也跟著哭了出來。