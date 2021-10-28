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「妹妹！不要跑！」 女警雨夜苦追走失女童

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

日前台北市一名著急的母親向警方報案，她接2名就讀小學的女兒回家時，因責罵制止小女兒玩手機，小女兒負氣跑開，大女兒要制止追上，不料卻雙雙走失，母親相當驚慌又懊惱自責，遍尋不著情況下撥打110報案，瑞安派出所女警迅速到場，在大雨中發現小朋友身影，但小朋友看到女警就跑，女警在後方不斷呼喊：「妹妹！不要跑！」，幸好小朋友的母親及時趕到，母女雨中相擁而泣。

台北市大安區敦化南路與四維路口，日前傍晚有民眾報案小孩走失，瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏獲報後立即趕往現場，著急的母親相當自責，警方安慰母親後，立即騎乘機車四下找尋。

警員吳婉綾在路旁騎樓發現避雨的2位小孩就是走失的女童，騎機車接近呼叫女童姓名，此時小女童看見警察姐姐，卻因為害怕又跑走，當時正下著大雨，視線不佳又擔心女童安全，女警邊追邊急著大喊妹妹，此時女童媽媽出現，女童一見到母親，馬上嚎啕大哭，母親見狀也跟著哭了出來。

由於當時仍在下雨且母女3人驚慌未定，警方先帶3人回派出所休息，等母女情緒穩定後再載到公車站，母親對於警方即時協尋及事後貼心服務不斷表達感謝，事後傳簡訊再次道謝，讓員警也覺得相當暖心。

母女三人在派出所休息。記者廖炳棋/翻攝
母女三人在派出所休息。記者廖炳棋/翻攝
員警吳婉綾（右）、陳俊瓏（左）。記者廖炳棋/翻攝
員警吳婉綾（右）、陳俊瓏（左）。記者廖炳棋/翻攝
女童看到媽媽放聲大哭。記者廖炳棋/翻攝
女童看到媽媽放聲大哭。記者廖炳棋/翻攝
女童母親發送簡訊感謝警方。記者廖炳棋/翻攝
女童母親發送簡訊感謝警方。記者廖炳棋/翻攝

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