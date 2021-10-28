疫情期間生意不好 高雄男改經營流動賭場下場慘了

高雄市一名劉姓男子租下林園區林園夜市附近的鐵皮屋，經營流動天九牌地下賭場，並運用夜市人來人往掩蓋賭場存在，林園警分局獲報持搜索票前往查緝，當場查獲劉男、負責把風的曾男及賭客39人，劉、曾依賭博罪嫌送辦，賭客依社維法裁處每人9000元，另依未保持社交距離函請衛生局裁處。

據了解，劉男（52歲）原租用這間鐵皮屋販售機油，但疫情期間生意不好，在友人建議下改成小玩一、兩把的賭場空間，後又擔心被發現，劉男另外聘請曾男（23歲）把風，並利用疫情趨緩後，夜市人潮來往，掩蓋賭場存在，並以LINE群組方式通知賭客當天的賭場地點，就這樣經營了1個多月。

高雄市警局督察室與林園警分局接獲民眾檢舉，經連日蒐證向高雄地方法院聲請搜索票，本月26日至鐵皮屋內進行搜索，進到屋內發現狹窄的空間內擠滿賭客，當場查扣天九牌1副及賭資6300元、抽頭金4000餘元。有賭客還驚訝表示，才來玩一、兩把，怎麼突然來這麼多警察。