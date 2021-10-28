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中年男北飄後音訊全無 內湖警及時破門送醫救回一命

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

52歲黃姓男子因個人因素離職後，獨自一人從台中至台北工作，家人欲關心他新工作狀況如何，孰料聯絡多次未果，他姐姐擔憂他心臟疾病發生意外，便至派出所報案。內湖警方至黃男租屋處敲門，許久未回應，員警依據經驗果斷破門，入屋發現黃男躺在地板上、僅有薄弱意識，經緊急就醫所幸挽回生命，他家人感謝不已。

內湖分局港墘派出所22日接獲台中市第二分局永興派出所轉報黃男失蹤人口案，遂派警員蔡坤祐、王偉真、潘建丞、黃祺玲等人緊急協尋，經定位得知黃男身處內湖區港華街51巷3弄一帶，便至附近尋找，並到他租屋處按門鈴。

按鈴許久無回應，港墘派出所長呂政隆憑經驗判斷有異狀，協同屋主破門而入，赫然發現黃男上半身赤裸地躺在客廳地上，經呼叫後有些微反應，但他身體無法動彈，立刻撥119緊急送醫。

黃男姐姐表示，自14日起不斷打電話給弟弟，弟弟台北的朋友多次聯絡也都沒有消息，怕發生意外22日才報警求助，非常感謝警方這麼快就找到，及時阻止憾事發生，讓家人得以團聚。

內湖分局呼籲，家中若有健康隱憂者或近期有情緒低落、憂鬱等情形之家人，應多加施予關心與陪伴，以避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，則能少一分遺憾。

內湖警方破門後，將黃男緊急送醫，及時阻止憾事發生。記者翁至成／翻攝
內湖警方破門後，將黃男緊急送醫，及時阻止憾事發生。記者翁至成／翻攝
港墘派出所長呂政隆（中）與警員王偉真（左一）、潘建成（左二）、蔡坤佑（右一）、王祺玲（右）及時將黃男送醫後無礙。記者翁至成／翻攝
港墘派出所長呂政隆（中）與警員王偉真（左一）、潘建成（左二）、蔡坤佑（右一）、王祺玲（右）及時將黃男送醫後無礙。記者翁至成／翻攝

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