中年男北飄後音訊全無 內湖警及時破門送醫救回一命
52歲黃姓男子因個人因素離職後，獨自一人從台中至台北工作，家人欲關心他新工作狀況如何，孰料聯絡多次未果，他姐姐擔憂他心臟疾病發生意外，便至派出所報案。內湖警方至黃男租屋處敲門，許久未回應，員警依據經驗果斷破門，入屋發現黃男躺在地板上、僅有薄弱意識，經緊急就醫所幸挽回生命，他家人感謝不已。
內湖分局港墘派出所22日接獲台中市第二分局永興派出所轉報黃男失蹤人口案，遂派警員蔡坤祐、王偉真、潘建丞、黃祺玲等人緊急協尋，經定位得知黃男身處內湖區港華街51巷3弄一帶，便至附近尋找，並到他租屋處按門鈴。
按鈴許久無回應，港墘派出所長呂政隆憑經驗判斷有異狀，協同屋主破門而入，赫然發現黃男上半身赤裸地躺在客廳地上，經呼叫後有些微反應，但他身體無法動彈，立刻撥119緊急送醫。
黃男姐姐表示，自14日起不斷打電話給弟弟，弟弟台北的朋友多次聯絡也都沒有消息，怕發生意外22日才報警求助，非常感謝警方這麼快就找到，及時阻止憾事發生，讓家人得以團聚。
內湖分局呼籲，家中若有健康隱憂者或近期有情緒低落、憂鬱等情形之家人，應多加施予關心與陪伴，以避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，則能少一分遺憾。
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