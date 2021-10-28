快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

桃園男以為代償卡債可分紅 警一句話點醒保住28萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天下午前往銀行，稱要網購產品，打算臨櫃匯款1000美金給異常帳戶，引起銀行注意並報警；員警發現他是誤信友人建議，要投資「代償卡債分紅」，經一番勸說，指出投資標的有問題，且轉入帳戶顯然有異，恐怕是詐騙集團手法，才讓他終於驚醒，保住血汗錢。

桃園警分局指出，武陵派出所昨天下午2時許接獲銀行通報，稱民眾有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。

員警到場瞭解，原來是曾姓男子（65歲）正打算臨櫃匯款1000美金（折合新台幣約28萬元）；員警問他為何要匯款，曾男起先支吾其詞，僅說是「網購產品」，反而更讓員警懷疑背後文章。

員警向曾男表達關心，說匯款金額大「只是想關心一下」，經再三追問後，曾才終於吐露實情，原來他透過朋友的朋友介紹，透過LINE相談後，準備匯款投資「代償卡債分紅」方案，堅信能夠透過此法獲利，希望員警不要干擾。

員警見曾男匯款意願堅定，為求慎重，便先請銀行代為清查該帳戶，結果卻發現有多筆異常資金進出，且款項匯入很快就被領走，形似詐欺用人頭戶，已被銀行列為異常交易帳戶。

員警向曾男說明該帳戶異狀，並問他「為什麼人家的卡債會讓你獲利」，當心掉入詐騙集團陷阱；曾男一聽到是異常交易帳戶，有如大夢初醒，馬上發覺自己差點上當，當即放棄匯款，保住血汗錢。

桃園分局呼籲，詐騙集團不斷翻新手法，請民眾切勿輕不明資訊，應詳細查證，遇有可疑請撥打165反詐騙專線或110報報案電話查詢，避免成為受害人。

曾男在LINE上經朋友的朋友建議，欲投資不明標的，被員警一語驚醒。記者楊湛華／翻攝
曾男在LINE上經朋友的朋友建議，欲投資不明標的，被員警一語驚醒。記者楊湛華／翻攝
曾男臨櫃匯款1000美金，但轉入帳戶已被銀行列為異常交易帳戶，經員警、行員勸說，終於放棄匯款。記者楊湛華／翻攝
曾男臨櫃匯款1000美金，但轉入帳戶已被銀行列為異常交易帳戶，經員警、行員勸說，終於放棄匯款。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 網購

延伸閱讀

桃園三溫暖為省電偷加工電表 狂竊台電126萬元電費

北市提自購疫苗...但局處不代辦藥品 議員批:詐騙集團

桃園萬聖城倒數2天 交通資訊1次看

中華汽車幸福守護計畫10號車駛進桃園 小草書屋幸福來報到

相關新聞

1歲男童到牧場手指伸進籠 慘遭兔群湧上攻擊咬斷小指頭

桃園中壢區「羊世界牧場」日前傳出兔子攻擊人意外，1歲邱姓男童和爸媽入場遊玩時，邱把手指伸進鐵籠，竟慘遭兔群湧上咬斷他小指...

桃園三溫暖為省電偷加工電表 狂竊台電126萬元電費

桃園市桃園區中正路1間三溫暖涉嫌竊電，檢警查出江姓負責人為節省電費，竟在電表裝銅導體害短路，影響台電正確計量度數，台電並...

假辦租屋真騙財…上班族OL被騙1萬6押金 嫌辯稱缺錢周轉

吳姓男子、楊姓男子在外做生意缺錢周轉，將歪腦筋動到詐騙他人身上，2人本租套房在台北市吳興街，竟將該套房假裝求租，刊登在5...

印尼籍看護工違規變大廚 移民署台東專勤隊循線查獲

移民署南區事務大隊台東專勤隊日前接獲舉報，南迴地區有餐廳僱用女性移工掌廚做菜，即會同大武警分局循線查獲1名印尼籍女性移工...

男失蹤4個月 曾與弟有家產糾紛 不排除遇害

台北市楊姓男子4個月前失蹤，警方查出他曾與弟弟因家產糾紛訴訟，不排除遇害，從楊男家採到少量血跡，但弟弟堅稱不知情，檢警也...

砂石場爆竊佔 砂石堆10樓高

立委陳椒華昨天再爆桃園大溪占地最大的漢嵩砂石場濫挖農地、竊佔國有地，砂石堆放高度甚至達30公尺、約10層樓高，若坍方恐釀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。