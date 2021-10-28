桃園男以為代償卡債可分紅 警一句話點醒保住28萬

桃園市一名男子昨天下午前往銀行，稱要網購產品，打算臨櫃匯款1000美金給異常帳戶，引起銀行注意並報警；員警發現他是誤信友人建議，要投資「代償卡債分紅」，經一番勸說，指出投資標的有問題，且轉入帳戶顯然有異，恐怕是詐騙集團手法，才讓他終於驚醒，保住血汗錢。

桃園警分局指出，武陵派出所昨天下午2時許接獲銀行通報，稱民眾有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。

員警到場瞭解，原來是曾姓男子（65歲）正打算臨櫃匯款1000美金（折合新台幣約28萬元）；員警問他為何要匯款，曾男起先支吾其詞，僅說是「網購產品」，反而更讓員警懷疑背後文章。

員警向曾男表達關心，說匯款金額大「只是想關心一下」，經再三追問後，曾才終於吐露實情，原來他透過朋友的朋友介紹，透過LINE相談後，準備匯款投資「代償卡債分紅」方案，堅信能夠透過此法獲利，希望員警不要干擾。

員警見曾男匯款意願堅定，為求慎重，便先請銀行代為清查該帳戶，結果卻發現有多筆異常資金進出，且款項匯入很快就被領走，形似詐欺用人頭戶，已被銀行列為異常交易帳戶。

員警向曾男說明該帳戶異狀，並問他「為什麼人家的卡債會讓你獲利」，當心掉入詐騙集團陷阱；曾男一聽到是異常交易帳戶，有如大夢初醒，馬上發覺自己差點上當，當即放棄匯款，保住血汗錢。