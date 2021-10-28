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毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

打完網咖錢包遭竊 高雄警7小時逮竊嫌

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子前天深夜打完網咖，走出店外時發現錢包還有裡面的錢財遭竊，他趕緊到派出所報案，警方隔天就循線找到偷竊的徐男，幸好徐僅花了1000元現金，錢包內剩餘振興券等絲毫未動。

警方表示，高雄市警局新興分局中山路派出所前天晚上11點多接獲陳男（30歲）報案，指在林森一路上某間網咖消費，在離開網咖後，發現身上錢包還有裡頭的8000元現金、2000元振興券通通不翼而飛。

警員調閱調閱監視器展開追查，發現網咖內一名揹著斜背包的徐男（37歲）形跡可疑，似乎是不斷在店內尋找著什麼，且進入店內不到幾分鐘就離開，完全不像到網咖消費的顧客。

經過新興警方循線調閱監視器以車追人，昨天上午6點多將徐男通知到案，徐坦承不諱，並稱偷來的錢包中僅花費1000元買食物跟打網咖，剩餘7000元還有2000振興券還在身上。全案警詢後依竊盜罪送辦。

徐姓男子偷竊陳姓男子錢包。記者邱奕能／翻攝
徐姓男子偷竊陳姓男子錢包。記者邱奕能／翻攝
徐姓男子偷竊陳姓男子錢包。記者邱奕能／翻攝
徐姓男子偷竊陳姓男子錢包。記者邱奕能／翻攝

監視器 偷竊 竊盜

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