桃園三溫暖為省電偷加工電表 狂竊台電126萬元電費

桃園市桃園區中正路1間三溫暖涉嫌竊電，檢警查出江姓負責人為節省電費，竟在電表裝銅導體害短路，影響台電正確計量度數，台電並估計，三溫暖從去年9月起用電量50多萬度，少收電費高達126萬多元，江喊冤有人裝節電設備不知道是竊電，檢方不採信依竊取電器罪嫌起訴他。

檢警調查，江男是三溫暖負責人，但他為了節省電費去年9月起，竟以銅導體裝設在電表配接的CT電纜線致短路，而讓電表計量失準，以此竊取台電公司電能，期間害台電因折損電力度數高達126萬2233元。

後來因台電公司發覺異狀報案，警方今年4月7日到三溫暖現場查看，當長扣得3個封印鎖、2條5.5銅導線。

檢方訊時，江男僅坦承私接線，但矢口否認竊盜，辯稱他是重新接手該三溫暖並承攬營業，裝潢時有位穿背心的先生，看起來像是台電人員，並跟他們說有在做節電裝備，他詢問價格後就讓對方裝設，但結束後沒有留對方資料，也不知道這個節電裝置是竊電。

台電公司則證稱，今年4月查緝三溫暖時，發現該棟3至5樓的電表有用銅導線裝設在電表配接的CT電纜線，這樣會導致台電無法正常計量；台電還說，估計該房屋竊得用電50萬6917度，少收電費高達126萬2233元。