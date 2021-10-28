快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲男童到牧場手指伸進籠 慘遭兔群湧上攻擊咬斷小指頭

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園中壢區「羊世界牧場」日前傳出兔子攻擊人意外，1歲邱姓男童和爸媽入場遊玩時，邱把手指伸進鐵籠，竟慘遭兔群湧上咬斷他小指，斷指還找不回導致截肢，家長更是難過自責，並控訴牧場沒做好防護，江姓負責人坦承疏失，檢方認定他犯嫌明確，偵結依過失傷害罪嫌起訴江。

檢警調查，江男（35歲）是羊世界負責人，其在牧場內設置兔子飼養區，供入園遊玩、用餐兒童觀賞及親子玩樂，有應注意飼主適當管束動物行動，或設置足以隔離或房免動物攻擊旁人的相關措施。

檢方查，江男並無不能注意之情事，卻疏於注意，沒有在飼養兔子區設置適當安全的圍籬間隔，去年9月25日下午2點多，1歲邱姓男童和家人一起到牧場遊玩時，邱童在兔子飼養區遭兔群湧上攻擊咬傷，當場咬斷他左手小指。

邱童痛到放聲大哭，緊急送醫急救仍因左手地5指遠端指節外傷，截肢至中段指股的傷害，家屬難過自責，並對江男提告過失傷害。

檢方訊時，江坦承管理有疏失，造成邱姓男童在場時遭他飼養的兔群攻擊咬傷；邱姓男童母親也說，現場並沒有適當防護，以避免園區內的兔子攻擊他人，並提出驗傷報告佐證。

檢方認為，根據男童傷勢、現場照片佐證，認定江男確實有應注意未注意情事，且他的疏失與男童受傷間有因果關係，偵結依過失傷害罪嫌起訴他。

1歲邱姓男童遭牧場兔子咬斷小指頭導致截肢，檢方依過失傷害罪嫌起訴江姓負責人。圖／報系資料照
1歲邱姓男童遭牧場兔子咬斷小指頭導致截肢，檢方依過失傷害罪嫌起訴江姓負責人。圖／報系資料照

牧場 傷害罪

延伸閱讀

影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場

影／小兔兔剪指甲怕得兩眼翻白 雙腳瘋狂顫抖「如電動布偶」

彰化3頭牛頂開牧場門栓逛大街 員警飼主合力帶牛回家

超毒！蜘蛛咬一口…一腿慘遭截肢 存活率剩2％

相關新聞

1歲男童到牧場手指伸進籠 慘遭兔群湧上攻擊咬斷小指頭

桃園中壢區「羊世界牧場」日前傳出兔子攻擊人意外，1歲邱姓男童和爸媽入場遊玩時，邱把手指伸進鐵籠，竟慘遭兔群湧上咬斷他小指...

桃園三溫暖為省電偷加工電表 狂竊台電126萬元電費

桃園市桃園區中正路1間三溫暖涉嫌竊電，檢警查出江姓負責人為節省電費，竟在電表裝銅導體害短路，影響台電正確計量度數，台電並...

假辦租屋真騙財…上班族OL被騙1萬6押金 嫌辯稱缺錢周轉

吳姓男子、楊姓男子在外做生意缺錢周轉，將歪腦筋動到詐騙他人身上，2人本租套房在台北市吳興街，竟將該套房假裝求租，刊登在5...

印尼籍看護工違規變大廚 移民署台東專勤隊循線查獲

移民署南區事務大隊台東專勤隊日前接獲舉報，南迴地區有餐廳僱用女性移工掌廚做菜，即會同大武警分局循線查獲1名印尼籍女性移工...

男失蹤4個月 曾與弟有家產糾紛 不排除遇害

台北市楊姓男子4個月前失蹤，警方查出他曾與弟弟因家產糾紛訴訟，不排除遇害，從楊男家採到少量血跡，但弟弟堅稱不知情，檢警也...

砂石場爆竊佔 砂石堆10樓高

立委陳椒華昨天再爆桃園大溪占地最大的漢嵩砂石場濫挖農地、竊佔國有地，砂石堆放高度甚至達30公尺、約10層樓高，若坍方恐釀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。