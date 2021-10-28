1歲男童到牧場手指伸進籠 慘遭兔群湧上攻擊咬斷小指頭

桃園中壢區「羊世界牧場」日前傳出兔子攻擊人意外，1歲邱姓男童和爸媽入場遊玩時，邱把手指伸進鐵籠，竟慘遭兔群湧上咬斷他小指，斷指還找不回導致截肢，家長更是難過自責，並控訴牧場沒做好防護，江姓負責人坦承疏失，檢方認定他犯嫌明確，偵結依過失傷害罪嫌起訴江。

檢警調查，江男（35歲）是羊世界負責人，其在牧場內設置兔子飼養區，供入園遊玩、用餐兒童觀賞及親子玩樂，有應注意飼主適當管束動物行動，或設置足以隔離或房免動物攻擊旁人的相關措施。

檢方查，江男並無不能注意之情事，卻疏於注意，沒有在飼養兔子區設置適當安全的圍籬間隔，去年9月25日下午2點多，1歲邱姓男童和家人一起到牧場遊玩時，邱童在兔子飼養區遭兔群湧上攻擊咬傷，當場咬斷他左手小指。

邱童痛到放聲大哭，緊急送醫急救仍因左手地5指遠端指節外傷，截肢至中段指股的傷害，家屬難過自責，並對江男提告過失傷害。

檢方訊時，江坦承管理有疏失，造成邱姓男童在場時遭他飼養的兔群攻擊咬傷；邱姓男童母親也說，現場並沒有適當防護，以避免園區內的兔子攻擊他人，並提出驗傷報告佐證。