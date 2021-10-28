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印尼籍看護工違規變大廚 移民署台東專勤隊循線查獲

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

移民署南區事務大隊台東專勤隊日前接獲舉報，南迴地區有餐廳僱用女性移工掌廚做菜，即會同大武警分局循線查獲1名印尼籍女性移工非法工作，全案依違反就業服務法函送縣府裁處。

台東專勤隊隊長黃志明表示，該名印尼籍移工阿妮平時做看護照顧長輩，未料，雇主因餐廳生意忙不過來，竟找阿妮到店裡幫忙，阿妮廚藝太好，搖身變為餐廳大廚，饕客絡繹不絕。

有民眾日前檢舉該餐廳違規僱用女性移工，台東專勤隊獲報後，即會同大武警分局前往餐廳，當場查獲雇主違反就業服務法雇用移工，雇主及移工辯稱是相互幫忙，不知觸法。

黃志明呼籲，雇主不得指派合法聘僱移工從事許可以外之工作，若貪圖一時方便，經查獲將依違反就業服務法裁處，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

移民署南區事務大隊台東專勤隊日前接獲舉報，南迴地區有餐廳僱用女性移工掌廚做菜，即會同大武警分局循線查獲1名印尼籍女性移工非法工作。圖／台東專勤隊提供
移民署南區事務大隊台東專勤隊日前接獲舉報，南迴地區有餐廳僱用女性移工掌廚做菜，即會同大武警分局循線查獲1名印尼籍女性移工非法工作。圖／台東專勤隊提供

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