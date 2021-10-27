比手畫腳表關心 暖警護送喑啞婦平安返家

高齡88歲的陳姓老嫗日前被民眾發現她緩慢地走在路中央，車來車往的景象險象環生，民眾趕緊報警，台中警方到場後先將她引導至路旁，發現老嫗是瘖啞人士，在一陣比手畫腳溝通之下安撫老嫗，她才明白是警方出於關心，便讓警員陪同她返家。

日前有民眾在台中市南屯區黎明與五權西路口，發現88歲老嫗緩慢地走在路中央，當時剛好是下班時段，該路口車流量大，老嫗在車來車往的畫面中更顯無助且險象環生，民眾報請警方處理。

台中市第四警分局南屯所警員賴楷棟、鄭錦坤在獲報後立即前往現場，並將老嫗從車流中引導至路旁安全處，在警方詢問老嫗資料時，突然發現她疑似不能言語，情緒激動地不停揮舞雙手示意，在警方一陣比手劃腳的安撫後，陳姓老嫗似乎明白了警方的關心，便安心的讓警方陪同她返家。

陳姓老嫗家屬向警方表示，平時只有家人懂得老嫗陳述的內容，這次她獨自外出，又卡在繁忙的車流中，感謝有熱心民眾及警方協助，否則後果不堪設想。