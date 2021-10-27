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留下「麻煩打給我爸爸」紙條 台南麻善大橋傳女子落水失蹤

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

消防隊持續在麻善大橋下的曾文溪搜救落水女子。記者吳淑玲／翻攝
消防隊持續在麻善大橋下的曾文溪搜救落水女子。記者吳淑玲／翻攝

台南市麻豆區麻善大橋27日下午4時32分許，傳出女子落水失蹤，目擊民眾說女子落水後，曾看到人在水面載浮載沈，但不久就不見人影，台南市消防局據報立即出動南科、善化、麻豆等分隊及第二大隊消防人車及救生艇前往搜救，並出動無人機協助尋找，但尚無所獲。

今天下午4點32分有民眾報案目擊1名女子從橋上墜落溪中，台南市消防局調派麻豆、南科、善化、佳里分隊趕往救援，出動2艘救生艇下水，也在曾文溪下游搜救，義消中隊另出動空拍機協助搜救，直到天色昏暗仍無所獲，還在積極搜救中。

警也在橋上發現女子遺留現場的機車上貼有字條，寫著「麻煩打給我爸爸，謝謝」及手機號碼，麻豆警分局連絡其家人趕到現場，落水者疑似是一名45歲尤姓女子，警消正努力搜尋中。

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台南麻善大橋下曾文溪傳女子落水，消防隊趕往搜救。記者吳淑玲／翻攝
台南麻善大橋下曾文溪傳女子落水，消防隊趕往搜救。記者吳淑玲／翻攝

台南麻善大橋下曾文溪傳女子落水，目擊民眾指引消防隊落水地點搜救。記者吳淑玲／翻攝
台南麻善大橋下曾文溪傳女子落水，目擊民眾指引消防隊落水地點搜救。記者吳淑玲／翻攝

台南 南科 空拍機

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