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強盜殺人僅坦承竊盜未遂 他開庭態度惹怒法官

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市張姓男子缺錢到桃園行竊，撞見林姓屋主竟1刀刺進他心臟害斃命，解剖發現刀傷深達22公分，檢方依強盜殺人罪嫌起訴張，求處無期徒刑；法院今開庭，張僅竊盜未遂，開庭過程無視法官問話，一再扯與案情無關內容，法官一度喝斥「喂！聽我講話」，經制止後才稍微配合應訊。

檢方起訴指出，張男（41歲）今年3月26日到桃園後站尋找目標，刻意戴鴨舌帽、口罩遮蓋面容，當晚7點多行經大林路見一棟民宅鐵門開啟，趁林男騎車離開鐵門關下前闖入準備行竊，沒多久卻撞見剛回家的林，張持20公分菜刀刺進林左胸拔出，林痛苦追趕到馬路上，最終傷重不治。

桃園地院今開準備程序庭，法官先就張男被訴強盜殺人部分詢問他承認或否認，張未正面回答，一再重複自己有聲請保全證據，並針對警方監視器畫面、Google街景畫面爭執，法官先是告知他回答問題，但張完全無視，低頭不斷碎念和案情不相關內容。

法官制止多次仍無效，忍不住對張大吼「喂！聽我講話」、「一定要這麼大聲是不是」，「又不是不讓你講」，張最後才說，他否認檢方起訴強盜殺人，僅坦承竊盜未遂，並表示如訴狀陳述，當時他誤以為住家無人闖入，誤判後發現有人就放棄偷東西打算離開。

法官再逐一勘驗案發後周圍店家、路口監視器，發現張男一路狂奔，公訴檢察官指出，從畫面中看到林右手處有金屬反光，也有1把尖形長條物呈現刀鋒向前，可見他右手握住1把刀，左手則拿著黑色包包逃離。

對此，張再度表示意見，他說監視器模糊看不清楚，認為自己右手沒有拿東西，他反駁檢察官僅憑他手上有反光就推論拿刀，不符合邏輯；被害人告訴代理人則說，張男雖否認持刀，但卻不能解釋當時右手上為何物。

畫面還拍到，林男一路追趕，最後整個人無力倒臥在地上，左胸明顯有一處傷口，且胸口鮮血淋漓，經附近店家協助報案。

張男對此再度對畫面爭執，並質疑Google街景上的畫面中，沒看到林男身上有血，為何今開庭時勘驗的畫面林男就受傷流血，要法院對此釐清。

張男涉嫌強盜殺人，今開庭他否認僅坦承竊盜未遂。圖／報系資料照
張男涉嫌強盜殺人，今開庭他否認僅坦承竊盜未遂。圖／報系資料照

桃園 監視器 強盜

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