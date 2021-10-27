北市男離奇失蹤4個月疑遇害 弟「大包小包」多次出入

北市一名楊姓男子失蹤4個月，弟弟被查出入時帶著垃圾袋，且曾控告哥哥侵占該屋，警方懷疑弟弟涉案。情境示意圖。圖／pexels

台北市楊姓男子失蹤4個月，警方查出他曾與弟弟因家產糾紛訴訟，不排除遇害，但僅從楊男家採到少量血跡反應，弟弟也稱不知情，各種調查均無直接證據，案情陷入膠著。

據調查，楊家有10個兄弟姊妹，57歲楊男排行第8，曾任駕訓班教練，近年沒工作，獨居在母親過世遺留、屋齡20多年的台北市信義區松德路某大樓，人際交往單純，僅參加讀佛經活動。

楊男的姊姊6月21日向警方報失蹤，指聯繫不上他，找鎖匠開門找不到人。警方調閱大樓監視器，發現楊男當月18日中午返家後未再外出，排行第9的55歲弟弟當晚前往，事後也多次出入。

因弟弟出入時帶著垃圾袋，且曾控告哥哥侵占該屋，後來達成和解，同意賣房後分配所得，警方懷疑弟弟涉案。

經報請檢察官指揮偵辦，鑑識人員赴該屋採證，沒有噴濺血跡，僅在瓶罐、地板縫隙採到點狀血跡，不排除是日常起居正常遺留。

監視器顯示，弟弟在案發後揹背包多次到虎山步道，警方搜尋步道，還曾出動警犬，沒有發現。另外，警方曾對弟弟測謊，並搜查其住家，均無所獲。