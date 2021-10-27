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全球罕見北投石遭竊 在地人摸黑下溪床盜採 文資法起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

全球稀有的稀有放射性溫泉礦物「北投石」今年9月驚傳竊盜案。陳姓男子涉嫌摸黑走下溪床闖進「北投石自然保留區」持鐵槌鑿壁，盜採重達25.9公斤的北投石，民眾聽聞「叩叩叩」異音報案，警方當場逮捕從溪床上岸的陳男。士林地檢署偵結，從重依照文化資產保護法，破壞自然紀念物罪嫌起訴。

「北投石自然保留區」禁止一般民眾任意開鑿竊取。記者蕭雅娟／翻攝
「北投石自然保留區」禁止一般民眾任意開鑿竊取。記者蕭雅娟／翻攝

起訴指出，今年9月15日凌晨1時許，陳姓男子攜帶具危險性的1把鐵鎚、5支鑿子，闖進台北市政府公告的「北投石自然保留區」涉嫌用鐵鎚敲下石塊後，竊取共重達約25.9公斤的北投石，當場遭警察巡邏時逮捕送辦。

警方指出，案發當晚民眾聽聞溪床下方有「叩叩叩」敲打異常聲響，在靜默的夜裡特別響亮刺耳，派出人員巡邏發現身穿黑色上衣陳姓男子，拿著橘色手提袋從溪床上岸，當場查獲北投石，重達約25.9公斤及一批作案工具。

北投在地人陳男認罪，坦承摸黑持鐵鎚敲打溪床盜採北投石，除了自己使用，也為了分送給親朋好友「泡茶」讓水質可以釋放溫泉礦物等稀有元素。

檢方認定，陳男行竊地點為北投溪第4瀧木棧橋下方左側，為北市府公告的北投時自然保留區，涉犯加重竊盜罪嫌及文資法破壞自然紀念物罪，從重依照文資法起訴。

據悉，北投石是具有放射性的溫泉礦石，全球僅有台北市北投溫泉和日本秋田縣玉川溫泉二處才有，民眾知曉北投石罕見稀有，曾處處採集，網路販售價格1公克約50至100元，陳男所盜採的25.9公斤，若販售可達129萬5千元至259萬元。2013年台北市政府設立全台第一處以保護礦石為主要目的「北投石自然保留區」禁止一般民眾任意開鑿竊取。

陳姓男子涉嫌闖進台北市政府公告的「北投石自然保留區」竊取共重達約25.9公斤的北投石。記者蕭雅娟／翻攝
陳姓男子涉嫌闖進台北市政府公告的「北投石自然保留區」竊取共重達約25.9公斤的北投石。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌盜採北投石，從溪床上岸，遭警方人贓俱獲逮捕送辦。記者蕭雅娟／翻攝
陳男涉嫌盜採北投石，從溪床上岸，遭警方人贓俱獲逮捕送辦。記者蕭雅娟／翻攝

北投 溫泉 北市

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