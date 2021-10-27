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影／學校廁所碰一下沒道歉...學弟竟撂十人棒打學長

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市李姓少年在學校如廁與許姓學弟發生肢體碰撞，許不滿學長撞人後未道歉，昨晚相約在大甲體育場談判，許撂十多人持球棒、鐵條等追打李，造成李身體多處擦挫傷。警方快打部隊到場，已無打架情事，循線查獲許姓少年等6人，警詢後函送少年法庭。

昨晚8點多，台中市大甲體育場爆發十多名少年持球棒、鐵條、安全帽，追打另名少年，追打過程中持器械少年飆國罵，伴隨鐵棒打擊聲響，店家趕緊報警。

大甲警分局出動快打部隊到場，已無打架情事，警方調閱監視器鎖定16歲許姓少年等6人；昨晚11點多，許姓少年在父母陪同下到案說明，對於案情避重就輕，警詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌將許等6人函送少年法庭。

據了解，18歲李姓少年昨在學校如廁，與16歲許姓少年發生肢體衝突，許叫囂「學長就不用道歉？」兩人相約晚上8點在大甲體育場談判，未料，許方撂十多名在學、中輟生到場助陣，李遭追打後逃跑，身體多處擦挫傷，無大礙。

大甲警分局呼籲，年輕人遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為零容忍，絕對強力執法、毋枉毋縱。

李姓少年(紅色箭頭處)在學校與許姓學弟發生肢體衝突，兩人昨晚相約大甲體育場談判，李遭許等人馬持鐵棒圍毆。圖／讀者提供
李姓少年(紅色箭頭處)在學校與許姓學弟發生肢體衝突，兩人昨晚相約大甲體育場談判，李遭許等人馬持鐵棒圍毆。圖／讀者提供

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