用故障iPhone調包新OPPO手機 失主傻眼 警智逮竊賊

新北市一家溫泉旅館警衛，昨天放在櫃台價值約2萬多元新OPPO手機被偷，卻多了一只壞掉的iPhone手機，遭到調包。警方獲報趕至，研判竊賊應還未走遠，搜索後發現涉嫌行竊的洪姓男子躲在附近，逮捕後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，昨天下午3時接獲萬里區萬金溫泉的張姓員工向金山分局大鵬派出所電話報案，放在溫泉旅館警衛室櫃台價值約2萬多元的手機被人偷走，但卻留下一只壞掉的手機，大鵬派出所員警蕭志秦立即前往查看。

所長吳振宗說，警員蕭志秦查看現場後研判，竊賊可能尚未走遠，立即到萬金溫泉旅館周遭搜索，經過附近一家的汽車修配廠時，發現一名男子形跡可疑，先躲在草叢間，見到員警立即躲入修配場的廁所內，警方懷疑有鬼，馬上追過去。

員警先進修配廠訊問修配廠技師，表示這名男子並非該廠員工，說要借廁所，員警立即盤查洪男，男子坦承一時財迷心竅，拿一只壞掉的手機，調包張男的新手機，想據為己有使用。