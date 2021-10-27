桃園社福團體勸募圖文疑造假 百歲人瑞家屬痛斥太可惡

桃園一名105歲的簡姓老婦日前安詳離世，家屬準備後事時，意外發現有社福團體未經同意，就將老婦照片Po上網，指稱她是獨居老人、蓋的棉被發霉發黑，諸多不實內容令家屬為之氣結。桃園市社會局表示，該基金會勸募文宣不實，目前已行文請中央查核，後續將依調查結果處置。

簡姓老婦家屬今天在市議員陳治文陪同下出面召開記者會。家屬表示，外婆頭七當天，親戚意外在網路上發現「雙福基金會」發布的報導，內容提到外婆家境困頓，居住的三合院屋頂破洞，甚至連一條乾淨的棉被都買不起。

「怎麼可以這樣踐踏105歲的老人家！」家屬說，不知情的鄰居看到報導，紛紛跑來指責謾罵，但事實上簡婦長期有女兒照顧生活起居、衣食無虞，老厝屋頂的破洞也是家人一起填補，根本不是基金會修的，痛批基金會為了勸募造假「太可惡！」

陳治文表示，雙福基金會從10月18日刊出不實報導，一直到下架總共刊登5天，這段期間家屬要求道歉，基金會卻只發了一張「澄清稿」，稱和家屬因「認知不同造成誤解」，完全沒有誠意，要求社會局應做出懲處，還給家屬公道。