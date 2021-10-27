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台南大學機車置物小偷落網 7旬阿嬤辯：做資源回收
社群Dcard「台南大學版」上有學生貼文「機車置物小偷」，提醒同學關好置物箱，指五妃停車場有婦人在到處翻機車坐墊，當場目睹婦人拿走東西，上前制止後，對方回答只是拿發票後走掉了，警方昨天循線找到這名7旬陳姓婦人到案說明，婦人辯稱是做資源回收，警方依涉竊盜罪嫌將她移送法辦。
據調查，Dcard「台南大學版」不僅一次提到這名婦人，月前更有學生貼文「機車置物小偷」，指稱婦人又在搜刮機車，停在後門門口ATM路旁停車場外面機車，剛被摸索了…。日前又有學生貼文，提醒各位同學注意。
有學生貼文指出，五妃停車場有婦人在到處翻機車坐墊跟凹槽處（是真的會去扳座墊看你有沒有關！）她直接看到婦人拿走白色的東西，她當下去制止婦人，婦人說只是拿發票，然後就走掉了。
台南市警二分局南門派出所找到發文者的胡姓女學生，並告發機車置物箱遭竊盜案件，所長周有謚現場勘查及調閱監視器，鎖定嫌犯特徵，昨天員警巡邏勤務時找到7旬陳姓婦人。婦人否認行竊，而是做為資源回收。最後警方依涉竊盜罪嫌，將她移送台南地檢署後續偵辦。
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