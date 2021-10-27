專人免費操作股票？ 桃園7旬婦加投資群組險被騙6萬

通訊軟體很方便，但小心詐騙集團趁虛而入，桃園市一名7旬婦人日前在LINE上遇到自稱股市投資助理的不明女子，並加入投資群組，因對方稱只要匯錢到特定帳戶，即有專人免費為她投資，婦人信以為真，昨天差點匯款6萬元，幸好被銀行行員阻止，在警方勸導下才恍然大悟，保住血汗錢。

78歲姜姓婦人昨欲匯款6萬元給素未謀面的「股市投資助理」，被行員機警阻止，幸未上當。記者楊湛華／翻攝

姜姓婦人（78歲）日前在LINE上遇到一名自稱「股市投資助理」的A姓女子，經一番寒暄後，對方邀請她加入一個100多人的投資群組，姜婦見群內成員討論股市頭頭是道，有人還分享獲利喜悅跟心得，自己卻看不懂相關術語，十分煩惱。

詐團成員A女透過日常聊天得知婦人困擾，便提議要姜婦加入另一個客服網站，以開設複委託帳戶為由，誘片她匯錢進入該指定帳戶，宣稱完成後即有專人免費幫忙操作投資股票。

姜婦信以為真，昨天下午14時前往南崁一家銀行，打算臨櫃匯款6萬元，但經行員詢問，卻無法清楚說明款項去向、對方是誰，讓行員察覺有異報案，隨後經南崁派出所巡邏員警耐心說明，指出A女身分不詳，這是詐騙集團慣用手法，才讓姜婦驚覺自己險些遭詐，直呼好險。