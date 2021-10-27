76歲老翁洗腎不安分 伸鹹豬手偷摸女護理師臀部遭起訴

桃園1名76歲老翁到時常到中壢區1間醫院洗腎，當時一邊接受治療卻不安分，見旁邊的女護理師年青貌美、身材姣好，竟然伸出鹹豬手朝她臀部摸了1下，對方嚇到報警提告；劉翁辯稱是向她「打招呼」、「問為了打針地方會痛」，檢方不採信，偵結依性騷擾罪嫌起訴劉。

檢警調查，劉翁因腎臟問題時常到中壢1間醫院接受血液透析治療，去年9月25日中午12點多在病房內洗腎時，他見1名年輕女護理師正好背對，竟然伸出鹹豬手直接朝對方的臀部拍了下去，對方驚覺私密處被撫摸，嚇得轉身後退，並報警對劉提告性騷擾。

檢方訊時，劉翁矢口否認性騷，辯稱當時他是揮手向護理師打招呼，並詢問「為何打針的地方會痛？」但檢方勘驗現場監視器，發現護理師當時一遭劉翁摸臀部，就立刻轉身看向劉，一邊以手護臀，一邊面對劉向後退。

檢方認為，護理師的反應明顯是遭到襲臀而生的戒備反應；而且當時劉翁病床旁邊還有另1名替他診療的護理師，就算劉是在洗腎過程不舒服，大可以詢問他，何必要捨近求遠，特意向當時背對他的護理時反應，認為劉辯詞不合理不予採信。