快訊

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

76歲老翁洗腎不安分 伸鹹豬手偷摸女護理師臀部遭起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名76歲老翁到時常到中壢區1間醫院洗腎，當時一邊接受治療卻不安分，見旁邊的女護理師年青貌美、身材姣好，竟然伸出鹹豬手朝她臀部摸了1下，對方嚇到報警提告；劉翁辯稱是向她「打招呼」、「問為了打針地方會痛」，檢方不採信，偵結依性騷擾罪嫌起訴劉。

檢警調查，劉翁因腎臟問題時常到中壢1間醫院接受血液透析治療，去年9月25日中午12點多在病房內洗腎時，他見1名年輕女護理師正好背對，竟然伸出鹹豬手直接朝對方的臀部拍了下去，對方驚覺私密處被撫摸，嚇得轉身後退，並報警對劉提告性騷擾。

檢方訊時，劉翁矢口否認性騷，辯稱當時他是揮手向護理師打招呼，並詢問「為何打針的地方會痛？」但檢方勘驗現場監視器，發現護理師當時一遭劉翁摸臀部，就立刻轉身看向劉，一邊以手護臀，一邊面對劉向後退。

檢方認為，護理師的反應明顯是遭到襲臀而生的戒備反應；而且當時劉翁病床旁邊還有另1名替他診療的護理師，就算劉是在洗腎過程不舒服，大可以詢問他，何必要捨近求遠，特意向當時背對他的護理時反應，認為劉辯詞不合理不予採信。

檢方認為劉翁犯嫌明確，偵結依性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸臀部罪嫌起訴他。

76歲劉翁洗腎時竟偷摸護理師臀部，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
76歲劉翁洗腎時竟偷摸護理師臀部，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

護理師 性騷擾 洗腎 血液透析

延伸閱讀

腰痛是腎臟病嗎？醫：不可大意 4種人最容易洗腎

客人伸鹹豬手襲臀 居酒屋女店員：第2天仍覺得手在屁股上

影／王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞說話了

女子懷孕不自知 以為生理痛在家生下小寶寶

相關新聞

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

台中市驚傳翻版挖眼案，傷者陳姓男子(42歲)是名超商店員，日前深夜上班時，勸請周姓男子(22歲)他帶上口罩才能進商店，沒想到喝酒醉的周男竟開始情緒激動並拿玻璃瓶毆打他，導致陳男斷了六根肋骨等狀況，傷勢嚴重送醫，目前已於26日出院返家。

全國首例！ 台中婦人等候打疫苗 先被吊扇砸到頭

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今早發生意外，一名60多歲游姓婦人等候接種疫苗，上方吊扇卻掉落砸中婦人頭部，造成頭部腫...

專人免費操作股票？ 桃園7旬婦加投資群組險被騙6萬

通訊軟體很方便，但小心詐騙集團趁虛而入，桃園市一名7旬婦人日前在LINE上遇到自稱股市投資助理的不明女子，並加入投資群組...

76歲老翁洗腎不安分 伸鹹豬手偷摸女護理師臀部遭起訴

桃園1名76歲老翁到時常到中壢區1間醫院洗腎，當時一邊接受治療卻不安分，見旁邊的女護理師年青貌美、身材姣好，竟然伸出鹹豬...

驚悚！台中兩婦打疫苗慘遭吊扇砸傷 社區保險要理賠

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生意外，66歲游姓婦人與67歲陳姓婦人坐在椅上等候施打疫苗，天花板吊扇卻掉落砸傷兩...

疑打完疫苗頭暈 國1追撞聯結車一度受困

67歲邱姓男子今天凌晨1時許駕駛大貨車行經國道一號南下39.8公里處時，追撞前方聯結車，邱男一度受困，所幸脫困後僅輕傷無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。