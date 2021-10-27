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驚悚！台中兩婦打疫苗慘遭吊扇砸傷 社區保險要理賠
台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今發生意外，66歲游姓婦人與67歲陳姓婦人坐在椅上等候施打疫苗，天花板吊扇卻掉落砸傷兩人，造成頭、肩膀與腳部腫脹、挫傷，婦人意識清楚，自行就醫。社口里長林三永說，所幸兩位婦人傷勢無礙，就醫費用將由社區保險支付。
社口活動中心疫苗快打站今進行莫德納疫苗接種，早上8點50分，活動中心上方吊扇竟掉落，「碰」巨響，砸傷下方等候接種疫苗的游婦與陳婦，現場引起一陣驚嚇，醫護人員衝上前檢傷，兩人頭部、肩膀與腳部遭重擊，出現腫脹、擦挫傷，意識清楚、婉拒送醫。
現場警方上前詢問，兩婦強調無須巡邏車載送，自行到派出所製作筆錄。社口里里長林三永表示，據他了解，社口活動中心吊扇是社區募款購買，使用已超過10年，兩婦人完成筆錄後自行到附近診所就醫，相關醫療費用將由社區保險支付，將持續關心兩人傷勢，擇期接種疫苗。
現場排隊等候的李先生驚嚇說，當時他在滑手機，忽然「碰」一聲，天花板吊扇竟掉落砸傷坐在他前方的婦人，護理人員趕緊上前查看。發生意外後，醫護人員緊急將吊扇電源關閉，改開冷氣，接種作業照常進行。
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