潦草字bye！違規電子舉發製單系統 竹市警11月起啟用

員警手寫舉發「交通違規製單」常會因字跡過於潦草，讓民眾不易辨識、舉發誤繕造成烏龍舉發單或舉發耗時讓民眾久候，為加強員警執勤效能，減少舉發單錯誤比率，提升執法品質，新竹市警察局今指出，將依據「警政署」開發建置完成的電子舉發製單系統，搭配「攜帶式藍牙印表機」，於下個月（11月）起開始啟用電子舉發製單系統。

市警局表示，員警手寫舉發「交通違規製單」有不少缺點，為將其改善導入電子舉發製單系統，以M-Police行動載具配合「攜帶式藍芽印表機」，製單平均只需約2分鐘，相較手寫製單約費時4分鐘，可節省50%時間，大幅提升行政效率。

現在，員警使用電子舉發製單系統僅需填入車號、違規人證號、違規地點並點選違反法條，系統將自動帶入車、駕籍資料，簡單數個步驟即可完成舉發作業，再搭配「攜帶式藍牙印表機」，現場將舉發單列印後交付違規人簽收，所有流程僅需約2分鐘，不僅能大幅縮短作業流程、時間，也能有效改善製單的正確性及清晰度，達到省時、省力又正確的全面大進步。