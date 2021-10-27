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挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

挖眼案翻版?台中一名陳姓超商店員(42歲)日前深夜上班時，勸請周姓男子(22歲)戴上口罩才能進店，沒想到喝酒醉的周男竟情緒激動並拿玻璃瓶毆打他，陳男被打斷六根肋骨、眼窩處被毆傷，還有血胸等傷勢嚴重，目前還在醫院治療中。

陳男23日一如往常地在超商上大夜班，凌晨2時許看見喝醉酒的周男未戴口罩，便提醒他要戴上口罩才能進入，怎知對方竟突然情緒失控，不斷大聲咆嘯並持玻璃瓶痛毆陳男，身邊同事想拉開周男，但周仍然不斷向陳男施暴，陳倒在地上不斷道歉，之後承受不住毆打便昏迷，對方卻持續狠踹陳的頭跟胸，導致眼窩邊破碎、左側肋骨骨折6根、頭部有兩處撕裂傷，一處5公分、一處8公分，並有血胸及腦震盪的現象，傷勢嚴重，在醫院治療中。

陳男姊姊在爆料公社表示，警方雖然說有偵辦了，但對方從案發至今，都未到醫院跟弟弟道歉，「有點怕事情最後會不了了之或者輕判，想到被害者無辜躺在醫院，施暴者卻神隱彷彿事情沒發生過，實在太可惡了！」另外，她發文中也提到，超商已經協助處理保險相關事宜，目前警方提供了兇嫌姓名，但目前沒有後續消息，詢問網友現在家屬除了等待之外，還能做甚麼？

警方表示表示，當下獲報後便立即派遣員警到場處理，周姓民眾因酒醉非管束不能救護其本人或預防他人生命、身體之安全，警方立即當場逮捕帶返所，並至醫院製作筆錄及在場人筆錄，全案已於23日依現行犯移請臺中地檢署偵辦，另周民未配戴口罩部分，本分局依防疫規定函報主管機關裁罰。

台中市第一警分局也呼籲， 警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他頭部有兩處撕裂傷，一處5公分、1處8公分，可見周男施暴手段及力道有多麼殘忍。翻攝自爆料公社‧
周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他頭部有兩處撕裂傷，一處5公分、1處8公分，可見周男施暴手段及力道有多麼殘忍。翻攝自爆料公社‧
周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他眼窩邊破碎、頭部有撕裂傷、左側肋骨骨折6根、並有血胸及腦震盪，現在正在醫院治療當中。翻攝自爆料公社
周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他眼窩邊破碎、頭部有撕裂傷、左側肋骨骨折6根、並有血胸及腦震盪，現在正在醫院治療當中。翻攝自爆料公社
周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他眼窩邊破碎、頭部有撕裂傷、左側肋骨骨折6根、並有血胸及腦震盪，現在正在醫院治療當中。翻攝自爆料公社
周姓男子用酒瓶痛毆陳男，導致他眼窩邊破碎、頭部有撕裂傷、左側肋骨骨折6根、並有血胸及腦震盪，現在正在醫院治療當中。翻攝自爆料公社
陳姓男子姐姐在爆料公社上貼文，表示自己弟弟正在超商上大夜班，因規勸周男戴口罩才能進入商店，就被周男一陣爆打，現在正在醫院治療。翻攝自爆料公社
陳姓男子姐姐在爆料公社上貼文，表示自己弟弟正在超商上大夜班，因規勸周男戴口罩才能進入商店，就被周男一陣爆打，現在正在醫院治療。翻攝自爆料公社

口罩 超商 爆料公社

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