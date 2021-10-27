全國首例！ 台中婦人等候打疫苗 先被吊扇砸到頭

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今早發生意外，一名60多歲游姓婦人等候接種疫苗，上方吊扇卻掉落砸中婦人頭部，造成頭部腫痛、意識清楚，婦人婉拒送醫，自行到派出所製作筆錄。據悉，該活動中心吊扇已使用10多年，現場民眾都嚇一跳，更稱「這應該是全國首例，要打疫苗卻先被吊扇砸傷」，主辦單位趕緊關吊扇、開冷氣，施打作業照常。

台中市神岡區社口活動中心疫苗快打站今早進行莫德納疫苗接種，現場多是60多歲民眾到場，李先生驚嚇說，當時他在滑手機，忽然「碰」一聲，天花板吊扇竟掉落砸傷坐在他前方的游姓婦人，護理人員趕緊上前查看。

李先生說，早上8點50分氣溫涼爽，現場只開吊扇，但發生意外後，醫護人員緊急將吊扇電源關閉，改開冷氣，現場民眾稍微驚嚇騷動，但因婦人無礙，接種作業照常進行。

所幸，吊扇是木製，並非鐵製，婦人頭部些許腫痛、意識清楚，但經醫生評估婦人血壓升高，不適合接種疫苗，將擇日接種。游姓婦人是神岡區住戶，婦人婉拒送醫，並自行到社口派出所製作筆錄。