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高雄銀樓遭搶警民合力圍捕 劫匪跑200公尺就被逮到

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄40歲黃姓男子疑遭債務所逼，昨天下午6時許進到苓雅區廣州二街某銀樓，假裝要買金飾送小孩，等店家將兩條金項鍊交到黃男手上時，隨即衝出店外拔腿狂奔，所幸有趙姓騎士見義勇為，跟在黃男後方，等到警方加入圍捕行列時，順利在銀樓200公尺外逮捕到黃男，案發3分鐘就宣告破案。

警方調查，昨天下午6時30分許，黃男開車到銀樓附近公園停放，步行到廣州二街這間銀樓，被生活所困的他假裝要購買金項鍊，先要求拿櫥窗內的項鍊給他看看，店家不疑有他將項鍊轉交到黃男手上，不料黃男拿到項鍊後，趁店家不注意就衝出店外。

當時銀樓內另名員工見狀隨即報案，另一人則衝出門外高喊「有人搶劫！」正巧經過附近街口的趙姓男騎士聽到後，在路口迴轉跟上，由於附近正好有巡邏警力，警方獲報後火速趕到現場，兵分兩路攔截，成功在銀樓200公尺外的一條小巷弄內，逮到逃跑的黃男，在他身上起獲遭劫的2條金項鍊，市值約16萬元。

黃男被逮後還向員警苦苦哀求「我是真的走投無路」，自稱他是積欠債務，被生活困境所逼才會鋌而走險，但警方仍依程序，依刑法搶奪罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

黃嫌逃跑約200公尺，就迅速被警方逮到。圖/讀者提供
黃嫌逃跑約200公尺，就迅速被警方逮到。圖/讀者提供
黃嫌搶走的兩條金項鍊，市值約16萬元。圖/讀者提供
黃嫌搶走的兩條金項鍊，市值約16萬元。圖/讀者提供
黃嫌逃跑約200公尺，就迅速被警方逮到。圖/讀者提供
黃嫌逃跑約200公尺，就迅速被警方逮到。圖/讀者提供

銀樓 債務 搶劫

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