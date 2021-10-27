高雄銀樓遭搶警民合力圍捕 劫匪跑200公尺就被逮到

高雄40歲黃姓男子疑遭債務所逼，昨天下午6時許進到苓雅區廣州二街某銀樓，假裝要買金飾送小孩，等店家將兩條金項鍊交到黃男手上時，隨即衝出店外拔腿狂奔，所幸有趙姓騎士見義勇為，跟在黃男後方，等到警方加入圍捕行列時，順利在銀樓200公尺外逮捕到黃男，案發3分鐘就宣告破案。

警方調查，昨天下午6時30分許，黃男開車到銀樓附近公園停放，步行到廣州二街這間銀樓，被生活所困的他假裝要購買金項鍊，先要求拿櫥窗內的項鍊給他看看，店家不疑有他將項鍊轉交到黃男手上，不料黃男拿到項鍊後，趁店家不注意就衝出店外。

當時銀樓內另名員工見狀隨即報案，另一人則衝出門外高喊「有人搶劫！」正巧經過附近街口的趙姓男騎士聽到後，在路口迴轉跟上，由於附近正好有巡邏警力，警方獲報後火速趕到現場，兵分兩路攔截，成功在銀樓200公尺外的一條小巷弄內，逮到逃跑的黃男，在他身上起獲遭劫的2條金項鍊，市值約16萬元。