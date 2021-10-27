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「翻茄」！國1小貨車爆胎四輪朝天 番茄撒地人平安
伍姓男子昨天下午駕小貨車載番茄，行經中山高南下265公里處車輪突然爆胎，失控衝撞路旁護欄後翻車，車上一箱箱番茄也翻出車外、撒落地面，所幸伍男及車上助手未受傷丶爬出車外報警求救，事故原因國道警察調查中。
嘉義市消防局昨天下午2時許接獲報案，指國道1號南下265.4公里處發生車禍，立即派遣第一消防大隊德安分隊器材車、救護車前往救助。救護人車抵達現場發現，1輛載送番茄蔬果小貨車，疑似右後輪爆胎打滑撞上護欄。
年約30歲小貨車伍姓駕駛向救護人員表示，不知為何貨車突然打滑失控就撞上護欄、翻車，他和助手都無大礙，救護人員評估2人意識清楚，可自行行走，肢體無明顯外傷及不適，生命徵象穩定，檢查確認其無明顯異常，伍堅持不願就醫後。
嘉義市政府消防局呼籲，車輪脫落或輪胎爆裂為國道去年10大肇事因素第8位，用路人行車上路前務必做好車輛車況檢查，任何車輛出門前應詳細檢查車輛狀況，輪胎胎紋太淺也需即時更換，以維護自身及用路人行車安全。
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