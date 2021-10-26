台61線連環車禍 疑砂石散落致轎車爆胎後方車追撞

桃園新屋區台61線高架外側車道處，發生1起連環車禍，因砂石車行經該處時砂石不慎掉落路面，造成2部自小客車經過爆胎，後方2部自小客車煞車不及，發生追撞事故，1部重型機車打滑，所幸僅有大型重機騎士腿部擦挫傷，後續肇事責任有待釐清。

楊梅警分局表示，今晚7時許新屋區台61線高架50.7公里南下外側車道處，46歲的洪姓砂石車駕駛行經該處時，砂石不慎掉落地面，散落距離約200公尺，造成45歲的邱女及38歲的林女駕駛自小客車壓過砂石時爆胎打滑，後方駕駛自小客車的41歲陳女及60歲的吳男因煞車不及發生追撞事故，31歲的徐姓重機駕駛則打滑在地。