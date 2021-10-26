女大生騎YouBike上橋跳橋...消防搜救無果 適逢漲潮父盼奇蹟
台北市中山區某一座橋今天早上發生女大學生跳橋事件，消防員在河面打撈整天，並無所獲，由於夜間視線不佳，又適逢漲潮，消防員預計明天早上8點重啟搜救行動，女大生父親也盼有奇蹟發生。
早上9點多，有民眾騎單車上橋，撞見前方一名騎YouBike的女子，突然越過欄杆跳下，嚇得報案，消防員獲報立刻出艇在河面搜救。
警方透過監視器查出，跳橋的是21歲丁姓女大學生，意外的是，丁女今年2月初就作勢跳橋，當時遭轄區派出所長及員警攔下；據查起因是因遭班上同學排擠，去年休學一整年，心情低落。
警方調查，丁女有服用藥物治療，沒料今天又跳橋，今天也前往她的租屋處，並無發現藥袋。
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