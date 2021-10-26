快訊

兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

女大生騎YouBike上橋跳橋...消防搜救無果 適逢漲潮父盼奇蹟

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市中山區某一座橋今天早上發生女大學生跳橋事件，消防員在河面打撈整天，並無所獲，由於夜間視線不佳，又適逢漲潮，消防員預計明天早上8點重啟搜救行動，女大生父親也盼有奇蹟發生。

早上9點多，有民眾騎單車上橋，撞見前方一名騎YouBike的女子，突然越過欄杆跳下，嚇得報案，消防員獲報立刻出艇在河面搜救。

警方透過監視器查出，跳橋的是21歲丁姓女大學生，意外的是，丁女今年2月初就作勢跳橋，當時遭轄區派出所長及員警攔下；據查起因是因遭班上同學排擠，去年休學一整年，心情低落。

警方調查，丁女有服用藥物治療，沒料今天又跳橋，今天也前往她的租屋處，並無發現藥袋。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

消防員明天早上8點重啟搜救行動。記者蔡翼謙／翻攝
消防員明天早上8點重啟搜救行動。記者蔡翼謙／翻攝

消防員 大學生 監視器

延伸閱讀

紐約消防員反對強制接種疫苗 千人上街遊行

今年除夕才跳...北市女大生今又跳橋 消防員搜救中

山難搜救沒保障 南投縣消防局承諾成立專責搜救隊

眠月線17號橋登山客失足墜6米深谷 警消林務局急搜救

相關新聞

高階警官涉毆打犯嫌 新北督察室：若調查屬實不寬貸

新北市新莊警分局偵查隊長驚傳涉嫌毆打犯嫌。據了解，員警處理詐欺案件，逮捕一名詐欺車手帶回，鄭姓隊長卻在偵詢時突然出手毆打車手，事後未受懲處，還...

高雄鳥松大火工廠幾乎全毀 員工嘆：上周才進貨損失難估計

高雄鳥松區中正路東豐巷連棟廠房昨天發生火警，有2家工廠廠房陷入火海，另有1家工廠受波及，歷時4個小時才將大火撲滅，燃燒面...

阿里山眠月線探勘 領隊鐵橋上「禮讓他人」卻墜谷身亡

旅行社領隊鄭姓男子昨天前往阿里山林鐵眠月線探勘，在17號橋上欲禮讓他人先行，卻不慎摔落20米深山谷送醫不治；嘉義林管處今...

男現屍僵認定死亡 2小時後葬儀社翻動竟「復活」…6天後仍逝

48歲童姓男子21日剛搬到新竹縣湖口租屋處，準備隔天上班，未料當天身體不適倒臥房內，消防人員獲報到場，經檢視無呼吸心跳，...

台灣變垃圾之島？律師：環保署應嚴查廢棄物棄置情形

兩年前曾有個新聞，新聞報導提到我們平常辛辛苦苦分類所做的資源回收，最終有很大部分都是進了焚化爐，而不是回收再利用。這則新聞一出，全台網友都驚呆了，這時我們才發現，平常被要求得那麼嚴格的資源回收分類，都是「無彩工」（bô-tshái-kang）。但你們知道，除了一般資源回收，事業廢棄物其實也有一樣的狀況嗎？

女大生騎YouBike上橋跳橋 消防搜救整天無尋獲明早繼續

台北市中山區某一座橋今天早上發生女大學生跳橋事件，消防員在河面打撈整天，並無所獲，由於夜間視線不佳，又適逢漲潮，消防員預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。