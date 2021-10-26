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高階警官涉毆打犯嫌 新北督察室：若調查屬實不寬貸

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市新莊警分局偵查隊長驚傳涉嫌毆打犯嫌。據了解，員警處理詐欺案件，逮捕一名詐欺車手帶回，鄭姓隊長卻在偵詢時突然出手毆打車手，事後未受懲處，還調刑事局任職；市警局督察室表示，高階警官涉嫌毆打犯嫌，一定依法處理，會進行調查。

鄭姓隊長說，當時是偵辦放鞭炮討債案，並非車手，因犯嫌態度囂張，在警局內嗆員警，還揚言要全程錄影，他一時情緒失控出手。

據了解，本月12日新莊警分局偵辦詐欺刑案，員警逮捕一名集團車手帶回分局偵詢，調閱監視畫面後，發現車手與一名男子先後走進一棟建築，鄭姓隊長詢問「這人跟你有無關係」，車手答覆「沒有」，鄭姓隊長卻疑因情緒失控，出手毆打車手臉部一拳，最後經員警確認，男子確實與車手無關，只是路過民眾。

新北市警察局督察室表示，員警不能違法毆打犯嫌，若有類似情事發生，被害人可向員警提告傷害，但仍須依據相關證據處理；高階警官若涉嫌毆打犯嫌，也一定依法處理，會進一步了解，若屬實絕不寬貸。

新莊警分局。圖／新北城鄉局提供
新莊警分局。圖／新北城鄉局提供

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