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台中私立老人安養中心傳墜樓 6旬婦卡2樓雨遮昏迷送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區美德街的一家私立老人養護中心，今天晚間6時許傳出墜樓意外，一名六旬婦人疑從建築物的6樓墜落到2樓雨遮，警、消到場時，婦人已被安養中心人員救下，婦人被救下時，已經意識模糊，被送往中國醫藥大學附設醫院急救，詳細的案發原因，仍待警方後續調查釐清。

台中市消防局在今晚6時許獲報，北區美德街的一家私立老人養護中心，傳出墜樓意外，一名年約66歲的婦人卡在2樓雨遮，據中心人員反映，婦人是從建築物的6樓墜下，墜落到2樓雨遮時，卡在雨遮上，中心人員打開窗戶後，將婦人拉進建築物內，並搬運到一樓。

救護車到場時，婦人已經在一樓待援，但意識模糊，仍有生命跡象，被送往中國醫藥大學附設醫院急救。

根據現場目擊者透露，婦人疑似想逃離養護中心，所以打開窗戶沿著水管攀爬，體力不支才會墜落，不過婦人目前仍在就醫，詳細案發經過仍待警方後續查明。

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台中市北區一家老人養護中心在今晚傳出墜樓意外，一名六旬婦人從6樓墜落到2樓雨遮，救護車到場時，婦人已意識模糊送醫。圖／報系資料照
台中市北區一家老人養護中心在今晚傳出墜樓意外，一名六旬婦人從6樓墜落到2樓雨遮，救護車到場時，婦人已意識模糊送醫。圖／報系資料照

建築 台中市 中國醫藥大學

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