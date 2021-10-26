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高雄鳥松大火工廠幾乎全毀 員工嘆：上周才進貨損失難估計

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄鳥松區中正路東豐巷連棟廠房昨天發生火警，有2家工廠廠房陷入火海，另有1家工廠受波及，歷時4個小時才將大火撲滅，燃燒面積超過600平方公尺。鐵工廠老闆說，整體損失超過千萬。保鮮膜工廠員工說，上周工廠才進貨，遇大火損失難以估計，希望早日找出起火原因。

這場火警發生在昨晚9點52分，直到今天凌晨2點42分才撲滅。高雄市消防局初估，這起火警燃燒面積超過600平方公尺，包含弘渝機電事業工廠、保鮮膜工廠及鐵工廠，保鮮膜工廠被大火燒成廢墟，鐵工廠也幾乎全毀。

鐵工廠許姓業者說，租在此處已7年多，受疫情影響，工廠幾乎是停擺狀態，白天仍會來廠房，昨天傍晚員工就下班關閉廠房，看到網友在臉書群組分享火警消息，得知廠房失火，馬上趕至現場查看。

許男說，昨晚站封鎖線外觀看以為沒有被波及，大火撲滅後，今天上午來廠房查看，發現停在廠外的貨車、堆高機也被燒毀，損失超過千萬元。

保鮮膜工廠唐姓員工說，廠房是租來的，營運16年，昨天傍晚員工下班後就關閉廠房並斷電，聽電機工廠員工轉述，晚間7點左右離開時，工廠也沒有異樣。

看著變廢墟的工廠，唐姓員工說，上周五工廠才進一批貨，損失難以估計，希望火調人員盡早釐清起火原因。

高雄鳥松中正路東豐巷昨晚大火，燒毀2家工廠，1家工廠受波及。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松中正路東豐巷昨晚大火，燒毀2家工廠，1家工廠受波及。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠旁的鐵工廠受波及。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠旁的鐵工廠受波及。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影
高雄鳥松昨晚工廠大火，保鮮膜工廠遭燒毀。記者陳弘逸／攝影

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