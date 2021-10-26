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95歲老婦運動體力不支攤在長椅 熱心警協助

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園1名95歲老婦今天趁著好天氣，獨自前往公園散步，但疑似體力不支加上失智症發作，因此癱坐在公園長椅上，所幸路過的員警發現，及時護送老婦人平安返家，避免憾事發生。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，今上午9時許，家住平鎮區上海路的黃姓老婦人，趁著難得放晴的好天氣，獨自前往住家旁的公園活動筋骨，但疑似體力不支，加上失智症發作，老婦人只能呆坐在公園的長椅上，不知所措。

所幸員警多次巡邏經過，直覺有異上前關心，才發現老婦原是忘了回家的路，無奈老婦面對員警詢問詞不達意，只好先將老婦帶回派出所，並提供飲水及熟食補充體力。

員警最後利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦身分，並通知其女來接老婦，其女說平常母親有運動習慣，難得天氣放晴，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷又突然忘了回家的路，還好有警方熱心的協助，相當感謝。

老婦女兒說母親有運動習慣，難得天氣放晴，沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷又突然忘了回家的路。記者翁唯真／翻攝
老婦女兒說母親有運動習慣，難得天氣放晴，沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷又突然忘了回家的路。記者翁唯真／翻攝
員警多次巡邏經過發現老婦體力不支，將其帶回派出所，並提供飲水及熟食補充體力。記者翁唯真／翻攝
員警多次巡邏經過發現老婦體力不支，將其帶回派出所，並提供飲水及熟食補充體力。記者翁唯真／翻攝

失智症 桃園

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