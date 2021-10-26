95歲老婦運動體力不支攤在長椅 熱心警協助

桃園1名95歲老婦今天趁著好天氣，獨自前往公園散步，但疑似體力不支加上失智症發作，因此癱坐在公園長椅上，所幸路過的員警發現，及時護送老婦人平安返家，避免憾事發生。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，今上午9時許，家住平鎮區上海路的黃姓老婦人，趁著難得放晴的好天氣，獨自前往住家旁的公園活動筋骨，但疑似體力不支，加上失智症發作，老婦人只能呆坐在公園的長椅上，不知所措。

所幸員警多次巡邏經過，直覺有異上前關心，才發現老婦原是忘了回家的路，無奈老婦面對員警詢問詞不達意，只好先將老婦帶回派出所，並提供飲水及熟食補充體力。