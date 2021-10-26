7旬翁深夜倒臥路旁一度無人發現 南港警獲報迅速送醫

台北市一名7旬老翁日前獨自出門買餐點，突然身體不適倒臥南港區一巷弄，附近民眾發現有異立刻報警。警方發現老翁四肢癱軟，詢問後得知他心臟不好、裝有支架，立刻打119送醫救治；家屬深深感謝警方的及時救援，機敏化解意外發生。

南港分局舊莊派出所警員魏元慶、吳振曜10日獲報有人倒臥舊莊街一段145巷，迅速趕抵，2員見該老翁躺在路旁牆面上、弄倒一旁盆栽，立刻發覺不對勁，判斷他不是失智走失，而是身體不適、有狀況，遂通報119支援。

經了解，老翁當晚突然肚子餓，自行出門買麵包充飢，不料途中四肢無力跌倒，想求助卻因當地人煙稀少，過了一陣子才有民眾發現報警，警方機警提供及時救治。

警方耐心詢問老翁身分，經細心拼湊後聯絡他的家人到醫院；老翁經救治後生命跡象穩定，他的家屬不斷感謝警方熱心幫忙，防止可能的意外。