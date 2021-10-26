阿里山眠月線探勘 領隊鐵橋上「禮讓他人」卻墜谷身亡

旅行社領隊鄭姓男子昨天前往阿里山林鐵眠月線探勘，在17號橋上欲禮讓他人先行，卻不慎摔落20米深山谷送醫不治；嘉義林管處今天呼籲，遊客行經鐵橋不可在中途交會，應保持單向通行。

嘉義縣消防局昨天下午1時4分據報，有1名男登山客行經阿里山林鐵眠月線17號橋時，不慎摔落橋下約20米深山谷，當救援人員趕抵，這名男子已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，以繩索將其拉出山谷，徒步搬運至眠月線外的聯外道路，送醫仍不治。

檢警今天進行相驗，發現現年42歲的死者鄭男頭部、胸部重創，嚴重內出血，研判死因為創傷性休克，家屬無異議。

嘉義縣警察局竹崎分局偵查隊分隊長林秋源接受中央社記者訪問表示，死者鄭男為旅行社領隊，昨天與2名友人前往眠月線探勘，當時行走17號橋上，鄭男發現對向有其他遊客，便退到一旁欲禮讓他人先行，不料卻摔落橋下，送醫不治。

嘉義縣消防局昨天參與救援的阿里山分隊黃姓隊員昨天在臉書（Facebook）PO文「大哥跌落原因，是在橋上與人交會，他選擇讓人先過，然後就下去了。救援人員嘗試做好自己的工作，搶救他人生命，卻無奈於地區偏遠，資源匱乏，送醫路途遙遠且崎嶇。呼籲大家到眠月線走鐵橋時，真的要很小心，也不要在橋上交會，危險一直都存在著」。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞接受中央社記者訪問指出，阿里山林鐵眠月線自921地震後，封閉停駛至今，因沿途具有獨特的舊鐵道遺跡，保留原始景觀，被稱為阿里山秘境，已成為遊客登山熱門路線。

黃秀緞表示，除了呼籲前往眠月線登山的遊客，在行經鐵橋時，必須保持單向通行，不可在中途交會，避免發生墜橋的危險，林管處也研議在沿途設置告示牌，提醒遊客注意安全。