女子機車鑰匙未拔遭竊 南警1小時緝獲竊嫌

台南市蔡姓女子將機車停放於東區北門路一段，但機車鑰匙未拔，急忙返回查看機車已不見蹤影，東寧派出所員警於獲報後約1小時，在小北觀光夜市旁人行道上發現張姓犯嫌正在騎乘贓車，上前攔停圍捕，張雖極力抵抗仍被制伏法辦。

「我的機車被偷了」， 昨天下午3點30分許，台南市警一分局東寧派出所接獲蔡姓女子報案，她上班前將機車停放於東區北門路一段停車格，直到下午發現機車鑰匙未拔，急忙返回停車地點查看，卻發現機車已不見蹤影。

警員鄭丁維、黃啟哲接獲報案到現場勘察後，鎖定涉案張姓男子（56歲），於下午4點30分許在北區小北觀光夜市旁之行道上發現張正在騎乘該輛贓車，馬上上前攔停圍捕。