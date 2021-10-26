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花蓮男子偷120公斤電纜線 警方埋伏人贓俱獲
花蓮警方獲報在壽豐鄉豐山村地區有電纜線遭破壞，立即展開埋伏偵查，在24日凌晨2時許，順利逮捕一名43歲邱姓現行犯，現場起獲銅芯纜線120公斤，價值約10萬元，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送偵辦。
警方指出，日前執行維護電力安全專案勤務時，查覺壽豐鄉豐山村地區電纜線被破壞，經專案小組前往豐山村中興街附近勘查，發現草地上留有部分遭竊的電纜，懷疑是竊賊留下，於是在周邊要道部署警力埋伏守候。終於在24日凌晨2時許，當場查獲邱姓竊嫌，邱男當時看見警察，還一度跳入樹湖溪逃逸，仍被成功圍捕，帶回豐田派出所內詢問，並移送法辦。
吉安警分局副分局長鄭金龍表示，電纜遭竊所引發的無預警斷電，除了造成搶修人員疲於奔命外，更影響民眾用電權益。為防制竊案發生，警方與台電人員共組護電團隊，聯合稽查資源回收業，並針對山區道路加強巡守，全面保障電力安全。
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