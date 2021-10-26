花蓮男子偷120公斤電纜線 警方埋伏人贓俱獲

兩年前曾有個新聞，新聞報導提到我們平常辛辛苦苦分類所做的資源回收，最終有很大部分都是進了焚化爐，而不是回收再利用。這則新聞一出，全台網友都驚呆了，這時我們才發現，平常被要求得那麼嚴格的資源回收分類，都是「無彩工」（bô-tshái-kang）。但你們知道，除了一般資源回收，事業廢棄物其實也有一樣的狀況嗎？

2021-10-26 15:42