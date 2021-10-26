9旬嬤迷途被警送回家 一句話惹眾笑

台中一名陳姓阿嬤日前中午出門散步，竟迷途到了距離住家1公里外的崇倫公園，熱心民眾發現後報警，阿嬤向警方表示自己80多歲，出來與朋友聊天，對方有事先離開，自己才會迷路，但在警方查證下，發現阿嬤其實已經92歲，阿嬤才驚覺「哇！原來我年紀這麼大啊！」

高齡92歲的陳姓阿嬤，21日13時許一個人迷途在崇倫公園內，大中午的天氣實在太熱，阿嬤只好先坐在涼亭下休息，看見附近民眾經過，趕緊向她問路，民眾在得知阿嬤狀況後便向警方報案，請警方到場協助。

台中市第三警分局勤工所警員林冠廷、黃宇綸獲報後抵達現場，陳阿嬤向警方表示，自己與朋友相約出門散步，對方有事提前離開，只剩自己一個人，雖然知道家中地址卻不認得路，不知該怎麼走回家，警方見阿嬤年事已高，便熱心用警車載送阿嬤返家。

陳阿嬤的弟弟與她同住一起，見到警方送阿嬤回家，他焦急地趕緊出門迎接，他向警方表示，兩姊弟都已經90幾歲了，陳阿嬤記憶力大不如前，但身體硬朗、腦筋也還算清楚，經常會獨自出門購物和散步，也無法攔住不讓她出門，很感謝警方這次幫忙。警方離開前提醒陳阿嬤，年紀大了，出門要注意安全，陳卻說自己才80幾歲而己，大家笑著跟她說「阿嬤你已經92歲了啦！」，陳阿嬤才驚訝的說到「哇！原來我年紀這麼大啊！」