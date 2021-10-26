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台南六旬婦高雄謀職不利盤纏用盡求助 暖警伸手送暖

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

台南60多歲的李姓婦人遠到高雄找工作，卻因為最近入夜氣溫轉涼，不僅保暖衣物沒帶夠，打零工領來的日薪也花費殆盡，她求助無門只能跑到三民一分局哈爾濱街派出所求助，值班員警見狀立即安排李婦入住旅館，大方代墊住宿費用，上車前李婦眼裡泛著淚光，頻向員警說「謝謝」。

李婦日前從台南搭火車到高雄，全身行囊只用超市購物袋裝著，雖然在高雄找到臨時工作，但工資只能圖個溫飽，前幾天又不小心滑倒摔傷，腳板受傷走路陷入不便，不僅找零工困難，身上積累的盤纏也慢慢見底。

昨深夜李婦跑到哈爾濱街派出所求助，「身上沒錢了，可以幫幫我嗎？」當時值班員警看到李婦上前，了解狀況後，發現李婦身上只有單薄衣物，但最近入夜後氣溫轉涼，擔心她在街頭露宿，協助安排她入住轄區飯店，還主動代墊住宿費用，讓她放心入住，等隔天早上視線良好後再回家。

李婦步上警車前眼眶還泛出淚光，頻向員警說「謝謝」。警方說，社會關懷本來也是警察服務的一環，希望這次小小舉動能為社會注入一股暖流。

李姓婦人身上沒錢求助派出所，員警協助她入住旅館，主動代墊住宿費用，讓她放心入住。圖／讀者提供
李姓婦人身上沒錢求助派出所，員警協助她入住旅館，主動代墊住宿費用，讓她放心入住。圖／讀者提供

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