葬儀社翻親人身體「活著」6天後亡 家屬痛哭：警消救護有瑕疵

48歲童姓男子21日倒臥新竹縣湖口鄉租屋處浴室，消防人員二度到場救護處理。記者張裕珍／翻攝 48歲童姓男子本月21日倒臥新竹縣湖口鄉租屋處浴室，消防人員第一時間檢視無呼吸心跳、有屍僵狀況，認定明顯死亡後離去，未料葬儀社人員到場翻動，童男有呼吸心跳後趕緊送醫，救治6天後今天中午死亡。童姓男子姊姊今天受訪痛哭，「弟弟當時是活的，呼吸由弱轉強」，若警消有翻過來急救，或許還有機會，將向消防局提告。

新竹縣消防局代理副局長李立成表示，對於患者不幸往生，消防局深感遺憾，已派相關人員慰問與了解中。

童姓男子本月16日才從桃園搬到新竹湖口的租屋處，原本22日要開始到湖口工業區上班，童姓男子友人平時都有跟童聯絡，但21日當天卻遲遲聯絡不到童察覺有異，當天報警後，警方聯繫房東開門，發現童面部朝下倒在浴室地板，一旁水龍頭還在出水。

童姓男子姊姊今天受訪表示，21日晚上9點28分接獲警方通知，弟弟因為意外身故「死在租屋處」，員警一直要她先找葬儀社來，她沿途趕緊聯絡葬儀社，自己也從台中趕快北上到新竹湖口，到的時候，弟弟依舊趴臥在浴室裡面，3個小時沒人動過。

童女說，葬儀社人員搬動弟弟身體時，從腳膝蓋處摸到脈搏有跳動，抬動時「脈搏由弱漸強」，接著呼喚她趕緊叫救護車，員警見狀也立刻幫忙CPR，過程中弟弟狀況都不需要電擊，到醫院後醫生趕緊進行顱內手術，手術過程也無異樣，弟弟都沒斷氣。

「如果第一次通報送醫，就不會有後續這些問題！」童姓男子經醫師診斷有顱內骨折瘀青、顏面撕裂傷等，由於情況不樂觀昏迷指數3，童男姊姊已經簽放棄急救同意書，不過這幾天來仍等待奇蹟出現，回想當晚經過，仍覺得消防人員救護的過程有瑕疵。

童姓男子姐夫感嘆，湖口工業區到竹北東元醫院不過15分鐘，但這段路「卻走了3個多小時」，認為消防救護人員第一時間若有立刻送醫救治，就不會出現這種狀況，後續也都由家屬來概括承受，但不該讓親人3個多小時都窩在浴室裡，讓家屬情何以堪。

童姓男子姊姊回想當時的景況忍不住痛哭「他是活的」，也談到自己的哥哥今年6月才剛過世，兄弟姐妹就只剩弟弟一個人，自己到場的時候，「弟弟是活的，呼吸也由弱轉強」，更不停哭喊著說「你們知道我有多痛嗎？」也表示將向消防局提出告訴。 48歲童姓男子21日倒臥新竹縣湖口鄉租屋處浴室，消防人員第一時間檢視無呼吸心跳、有屍僵狀況，認定明顯死亡後離去，未料葬儀社人員到場翻動，童男有呼吸心跳後趕緊送醫。記者張裕珍／翻攝 48歲童姓男子21日倒臥新竹縣湖口鄉租屋處浴室，現場遺留血跡。記者張裕珍／翻攝