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退役海軍陸戰隊士官長見警快步闖紅燈 一查身分…詐欺通緝
從海軍陸戰隊士官長退伍的余姓男子因詐欺罪遭通緝，日前他在台北市大同區闖紅燈過馬路，一旁張姓警員正對違規用手機的騎士開單，卻瞥見余看自己的眼神非常緊張，不自然快步走，察覺有異下，迅速完成手邊任務，上前盤查余，果然查出他身分，逮回警局歸案。
余男（58歲）本月15日傍晚6點因違規闖紅燈過馬路，大同分局警備隊員張益瑋有權對他盤查。余遭攔下時眼神非常心虛，緊張稱自己的刑事案件都結束，殊不知張員早查出他身分，藉「振興5倍券」話題與他聊天，拖延時間，等待線上警力趕抵。
是因余海軍陸戰隊退伍，身材較壯碩，張員才不敢大意，請求線上警力到場支援。拖延過程中，余口氣越來越不耐，要張員讓他離開，最後線上警力趕到，余才知身分早遭揭穿，見警力多也未反抗。
他稱，本來要坐車回桃園住家拿東西，再北上台北市松山區的工地工作，警方詢後將他歸案。
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