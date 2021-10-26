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山難搜救沒保障 南投縣消防局承諾成立專責搜救隊

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣最近山難搜救頻繁，讓消防隊員疲於奔命，議員要求消防局成立專責搜救隊，減輕基層負擔。圖／南投縣消防局提供
南投縣最近山難搜救頻繁，讓消防隊員疲於奔命，議員要求消防局成立專責搜救隊，減輕基層負擔。圖／南投縣消防局提供

南投縣登山活動熱絡，最近登山事故頻傳，讓消防人員搜救疲於奔命，但福利和保障不足，也未成立專責山難搜救隊，引發基層消防隊員反彈，有意退出搜救任務。南投縣消防局長林聰吉承諾，已向中央反映，未來搜救任務空勤直升機可載運搜救隊下山，消防局也會成立山難搜救隊，減輕基層負擔。

南投縣議員陳宜君說，南投縣百岳多達86座，山林開放後登山民眾增加，山難事故頻率也跟著增加。今年南投縣山難事故37件、獲救20人，死亡5人，其中有18件發生在第二大隊。但山難頻頻發生，搜救隊員負擔大，最近一起山難搜救，消防隊員徒步走上山4天，成功救援後，空勤直升機卻拒絕載運救難人員下山，引起基層反彈。

陳宜君說，消防隊員參加山難是基於熱心，但山難任務艱鉅，還要冒生命危險，消防局卻沒給消防隊員保障，導致消防隊員反彈，考慮集體退出山難搜救，南投縣百岳又是全國最多，消防局應成立專責山難搜救隊，不能讓基層消防人員負擔超重。

消防局長林聰吉說，消防人員參加山難搜救相當辛苦，卻被空勤直升機拒絕載送下山，消防局已經向中央反映，消防署已經協調，未來多日的山難搜救任務，在直升機載運容許情況下，將搜救隊員載運下山，不要讓他們在身心疲累狀況下，還要冒險徒步下山。

議員林芳伃等人也表示，消防站在保護民眾安全第一線相當辛苦，對於技術訓練和裝備等，都應提供足夠的經費，不能讓基層為了搜救而困擾。尤其山林開放後，登山意外事故增加，消防局應未雨綢繆，讓消防隊員和家屬安心。

南投縣最近山難搜救頻繁，讓消防隊員疲於奔命，議員要求消防局成立專責搜救隊，減輕基層負擔。記者江良誠／攝影
南投縣最近山難搜救頻繁，讓消防隊員疲於奔命，議員要求消防局成立專責搜救隊，減輕基層負擔。記者江良誠／攝影

山難 南投 消防員

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