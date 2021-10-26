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計誘未成年少女猥褻得逞 智能不足男遭判刑

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭林姓男子前年在臉書化名結識一名國三少女，隔年4月自稱宜蘭大學女大生「林雨柔」以卸下少女心防，又計誘到一間國小猥褻得逞後逃逸。宜蘭地方法院審結，認為林男雖為中度至輕度智能不足，仍具備基本社會生活的是非判斷能力，依妨害性自主罪，處8個月有期徒刑，不得易科罰金。

現今無業的林男在2019年6月時，在臉書以「林林柔」認識一名少女，聊天過程得知她為國三生。林男隔年4月自稱是「林雨柔」的宜蘭大學女大生，藉此降低該少女戒心，並相約礁溪一間國小川堂見面。林男疑似早有預謀，先假冒「林雨柔」弟弟打電話給少女，又假扮女生聲音說是「林雨柔」本人，藉以誆騙少女。

該名國三少女如期赴約，發現「林雨柔」卻是林男，決定離開為妙。身份曝光的林男見狀後，竟然用雙手從後方扣住少女、摀嘴阻其喊叫，甚至伸手撫摸大腿，猥褻得逞後即騎車逃逸。該少女案發後報案，警方調閱監視器並將林男送辦。

判決指出，林男犯後供稱，在家有反省過自己，對自己說下次不能這樣。法官認為，林男雖為中度至輕度智能不足，仍具備社會生活的是非判斷能力，加上他行為當時思慮縝密，知道計誘少女，先摀嘴、控制其身體，案發後騎車逃離，是有避免犯後遭人逮捕的能力。

法官認為，林男的猥褻行為影響少女身心發展，實屬不該，依妨害性自主罪判處8個月有期徒刑，不得易科罰金。

宜蘭一名林姓男子在臉書結識未成年少女，計誘見面、猥褻得逞，被依妨害性自主罪判處8個月有期徒刑，不得易科罰金。記者林佳彣／攝影
宜蘭一名林姓男子在臉書結識未成年少女，計誘見面、猥褻得逞，被依妨害性自主罪判處8個月有期徒刑，不得易科罰金。記者林佳彣／攝影

宜蘭大學 猥褻 妨害性自主

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