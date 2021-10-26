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東北風強 台中港北堤男釣客落海頭撞水泥塊不治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名釣客今天在台中港北防波堤落海，被救起後送醫急救。圖／台中港務消防隊提供
一名釣客今天在台中港北防波堤落海，被救起後送醫急救。圖／台中港務消防隊提供
東北季風強，台中港北防波堤今天有一名男釣客不慎落海，掉在石板縫隙中海上，消防隊員救起他時，他已無呼吸心跳，送醫急救一個多小時，仍宣告不治。

台中港務消防隊今天早上816分接報，北防波堤有釣客落海，派遣2分隊3車8人前往，並通報海巡艦艇及港警到場，防風林分隊到達現場，發53歲廖姓男子落海時頭部先撞到水泥塊，已昏迷，身穿救生衣面部朝下。

廖男落海位置在石板間縫隙，空間狹窄，搶救不易，消防隊員垂吊下降，再將患者固定於長背板上吊掛上岸，吊起他上岸時，已無呼吸心跳，到院前先以AED共電擊5次，送到童綜合醫院急救，急救一個多小時宣告不治。

台中港務消防隊提醒，東北季風增強，北防波堤垂釣的釣客仍多，特別要隨時注意強風，避免發生被吹落海意外。

一名釣客今天在台中港北防波堤落海，被救起後送醫急救。圖／台中港務消防隊提供
一名釣客今天在台中港北防波堤落海，被救起後送醫急救。圖／台中港務消防隊提供

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