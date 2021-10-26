男現屍僵認定死亡 2小時後葬儀社翻動竟「復活」…6天後仍逝

新竹縣消防局人員示範搶救傷患情形。記者張裕珍／攝影 48歲童姓男子21日剛搬到新竹縣湖口租屋處，準備隔天上班，未料當天身體不適倒臥房內，消防人員獲報到場，經檢視無呼吸心跳，也有屍僵等狀況，未料2小時後葬儀社到場翻動，竟發現男子還有呼吸，才再聯繫119將男子送醫，直到今天中午往生。竹縣消防局長孫福佑今天說，將重新檢視現場明顯死亡的認定，並提出更嚴謹作業流程。

該起案件發生在21日晚上9點多，童姓男子友人因遲遲聯繫不到童，警方獲報後聯繫房東幫忙開門，發現童姓男子面部朝下倒臥浴室，新工消防分隊接獲警方通知到場，檢視頸動脈沒有呼吸心跳，也發現其四肢僵硬、發紺，以屍僵判定其為「明顯死亡」。

沒想到消防人員離開後，將現場交由員警處理，當晚11點多葬儀社人員到場，準備將童姓男子搬到房間時，發現男子「一口氣突然上來」，也感受到脈動，呼吸也越來越強烈，趕緊撥打119送醫。葬儀社人員也直呼，從業30年來第1次遇到這種狀況，同業之間也沒碰過，推測可能是因將趴臥翻成正面，男子沒有壓迫感後，氣就跟著起來。

消防分隊2度到場後，將童男緊急送往東元醫院救治，院方指出，童姓男子有嚴重腦出血，到院後無意識，昏迷指數3分，立即會診神經外科開刀清除血塊，6天以來持續在救護病房救治觀察，由於男子情況不樂觀，醫院在今天早上11點28分宣告男子死亡。

童姓男子家屬當晚從台中北上趕來處理，得知親人第一時間被判定死亡不能諒解，質疑若消防員在第一時間搶救，在死亡認定評估上更為嚴謹，或許就能避免發生憾事。

新竹縣消防局長孫福佑說，他今早已召集消防局科室主管開會檢討，表示出勤同仁按作業流程執行任務，但沒有得到預期中的結果，最主要的原因是程序與實際執行有落差，對此感到很遺憾，並會檢討作業流程，但不希望打擊士氣，影響同仁救助意願。

消防局指出，現場救護人員室依據緊急醫療救護法第3條規定 ，現場明顯死亡定義，根據消防署的依據患者OHCA且達到屍腐、屍僵、屍體焦黑、無首、內臟外溢或軀幹斷體的狀態之一者。童姓男子當時無脈搏及無呼吸，且有屍僵，判定「明顯死亡」。

轄區的大隊長、分隊長以及出勤同仁近日連續多次到醫院向家屬致意，第三大隊長沈宥霖也說，出勤同仁救護經驗豐富，平常出勤也都相當積極，對此事深感自責，多日無法成眠，思考如何改進流程，但同仁也將謹記這次的經驗，讓類似案件不再發生。

據了解，當天第1趟出勤救護同仁3人，平時表現積極，救護經驗2千多次，其中1人當晚還特別騎車趕去幫忙，「沒理由不去救人」，可能是男子當時血壓過低，低到感受不到脈搏，還有其他屍僵與冰冷等現象，才會認定為死亡，得知還活著也相當驚訝。

孫福佑也強調，事發第一時間同仁已開始回想、檢討當時情況，內部也著手針對救護流程重新檢視，特別是「現場明顯死亡的認定」相關教育訓練、後續流程優化，盡速提出更人性、更嚴謹的作業流程，消防局會盡速改善。