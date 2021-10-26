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外送員與BMW險擦撞竟遭2人背後毆打 警鎖定犯嫌
台北市27歲彭姓Uber Eats外送員，昨晚6點半送餐時在內湖區一巷弄疑與BMW白色轎車發生行車糾紛、頻頻回頭看，事後遭到車上兩名男子當街毆打，彭男不滿挨揍，報警後至醫院驗傷、提告傷害。內湖警方依車牌追人鎖定2嫌，將寄發通知書請犯嫌到案說明。
彭男稱昨晚正要去明湖國小送餐，途中從康寧路三段189巷21弄左轉165巷時，險些與一台自小客車擦撞，不料對方駕駛2人趁他停車時，下車從背後徒手毆打，造成頭、手、腳等多處挫傷，犯嫌2人逞兇後離去他立刻報案。
東湖派出所警方獲報，派遣2員到場處理，協助傷者就醫後調閱監視器鎖定年紀約26歲的犯嫌等2人，並通知他們到案說明。
內湖分局呼籲，民眾行車時如遇有交通事故，雙方務必冷靜理性調解，或撥打110尋求警方到場處理，千萬不可意氣用事，而有不法行為，如涉及違反相關法令，內湖分局定當依法究辦，以靖治安。
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