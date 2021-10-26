桃園8人K歌帶多瓶綠茶 警一聞「這不是酒嗎」開罰

中央日前開放KTV歡唱，規定不得於包廂內飲食、喝酒，桃園市昨晚有5男3女相揪唱歌，竟將啤酒裝入瓶裝綠茶攜入，企圖暗渡陳倉，唱到一半正好遇上臨檢，酒味馬上被員警察覺，眾人雖辯不知情稱「超商買的」，警方仍函送市府衛生局裁罰，可處3000至1萬5千元罰鍰；眾人於包廂內抽菸也將開罰。

桃園警分局指出，景福派出所昨天晚上執行臨檢勤務，10時30分許在一家KTV的包廂盤查，並勸導在場5男3女（24至35歲）應遵守全程配戴口罩規定，然而過程中員警卻嗅到包廂內傳來陣陣酒味，當下要求在場民眾說明。

眾人聞言紛表示，大家在進KTV前有先喝酒，但卻被眼尖員警發現異狀，桌上4個1公升裝綠茶寶特瓶中疑似有啤酒氣泡，應是換裝後「偷渡」入內；眾人見狀還不放棄，又辯稱「綠茶」是在超商買的，不清楚怎麼會變啤酒，讓員警又好氣又好笑。

桃園分局指出，員警說明防疫規定後，記錄現場8人資料，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處3000至1萬5000元罰鍰；另發現眾人在包廂內吸菸，違反菸害防制法，也一併函送，可處2000至1萬元罰鍰。

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桃園5男3女開包廂歡唱，違反規定攜帶啤酒入內，恐面最高1萬5000元罰鍰。記者楊湛華／翻攝 眾人將啤酒裝入瓶裝綠茶中，企圖暗渡陳倉。記者楊湛華／翻攝

眾人於包廂內吸菸，違反菸害防制法，也一併函送裁罰。記者楊湛華／翻攝

※ 提醒您：抽菸，有礙健康